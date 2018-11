A Linha Verde do Metropolitano de Lisboa está parada entre as estações do Martim Moniz e o Cais do Sodré desde as 08:30 devido a uma "anomalia", disse à agência Lusa uma fonte da empresa.De acordo com a fonte, a situação, que se mantinha às 09:00, poderá "ficar resolvida em breve".A Linha Verde liga o Cais do Sodré a Telheiras.