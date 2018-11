Avaria em comboio levou passageiros a sair na estação do Intendente.

A avaria de um comboio na Linha Verde do Metro de Lisboa levou, na manhã desta segunda-feira, ao corte da circulação nesta via. A composição ficou imobilizada junto à estação do Intendente.



A situação assustou os passageiros e levou os Sapadores a serem chamados ao local, depois de os passageiros se terem deparado com um forte cheiro a queimado e muito fumo.



Percebeu-se depois que o comboio em causa tinha ficado com os travões bloqueados, o que levou ao tal fumo e cheiro a queimado.



Fonte dos Sapadores diz ao CM que não foi, no entanto, necessária a intervenção dos bombeiros. No twitter, o metro anunciou o restabelecimento da circulação da linha, pelas 9h15.