Linha elétrica sem sinalização causou morte de piloto de helicóptero em Valongo

A queda de um helicóptero na passada quinta-feira em Sobrado, concelho de Valongo, durante o combate a um incêndio foi originada pela colisão de um balde da aeronave contra uma linha de eletricidade que não precisava de estar sinalizada. Acidente provocou a morte do piloto.





De acordo com uma análise preliminar do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF), investigadores indicam que episódio aconteceu minutos depois de o piloto ter largado a brigada de operacionais que o acompanhava.



"Após transpor uma primeira linha de muito alta tensão, devidamente sinalizada e composta por 14 condutores, o balde suspenso da aeronave colidiu nos cabos da segunda linha, esta posicionada a uma cota inferior e a cerca de 45 metros de distância horizontal da primeira, motivo pelo qual dispensa sinalização", refere o relatório do GPIAAF.



O rotor da cauda do helicóptero da empresa Afocelca atingiu ainda outro cabo, que resultou numa "descarga elétrica utilizando o helicóptero e seus acessórios como condutor entre os dois cabos" e originou um "arco elétrico intenso" depois do suporte do balde ter ficado fundido aos cabos de aço da linha de eletricidade secundária.





A investigação indica ainda que, ao ficar sem rotor de cauda, "a perda de controlo da aeronave foi inevitável". O helicóptero de combate a incêndios percorreu ainda 66 metros até ficar imobilizado e totalmente destruído pelo incêndio iniciado devido à sua queda.O GPIAFF irá continuar a investigação ao acidente da passada quinta-feira, focando-se nos fatores humanos, organizacionais e procedimentos, mas também nas "medidas de gestão do risco relativamente à colisão de aeronaves de combate a incêndios com linhas aéreas de transporte de energia".