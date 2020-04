"Sendo o Conselho Superior da Magistratura, uma instituição credível e a Magistratura Judicial respeitada por toda a comunidade chinesa", continuou a Liga dos Chineses em Portugal, pedindo esclarecimento ao CSM de forma a saber se "houve erro no escrita por parte do Juiz 18 do Central Criminal de Lisboa", deixando em aberto uma eventual queixa à Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial.





composto também pelas juízas Ana Paula Conceição e Helena Leitão, não havendo ainda data para o início do julgamento, no qual o arguido - que se encontra em prisão domiciliária - vai responder por 90 crimes.



Ainda que nenhum destes esteja relacionado com o Benfica, há outros processos a correr, nos quais os clube da Luz acusa o hacker de acesso indevido aos seus servidores e divulgação de informação confidencial.

A Liga dos Chineses em Portugal questionou o Conselho Superior da Magistratura sobre um despacho num processo dado pelo juiz Paulo Registo - a quem foi, esta semana, distribuído o processo do hacker Rui Pinto para julgamento -, no qual o magistrado referiu à Covid-19 como o "vírus chinês", ma mesma expressão utilizada, por exemplo, pelo presidente norte-americano, Donald. Trump. "Não fomos capazes de qualificar se o termo contém o sentido de "discriminação Racial ou alguma tendência xenófoba e (ou) apenas o Magistrado Judicial deixou-se influenciar pela afirmação do presidente Americano", escreveu a Liga dos Chineses na carta ao órgão de gestão e disciplina dos juízes.Tudo porque a 2 de abril, num despacho relativo ao processo 4/16.1ZLSB, o juiz José Paulo Registo decidiu adiar a leitura de um acórdão de um julgamento, justificando a decisão com o "surto pandémico que Portugal está a atravessar, causado pelo vírus chinês (Covid19)".O juiz Paulo Registo foi, esta semana, sorteado como juiz presidente do coletivo que vai julgar o hacker Rui Pinto e que será

Este coletivo de juízes é o mesmo que vai julgar o processo 'e-toupeira' (que aguarda ainda decisão de um recurso pendente), que tem como principal arguido o antigo assessor jurídico da SAD do Benfica Paulo Gonçalves, mas neste caso a titular do processo é a juíza Ana Paula Conceição.