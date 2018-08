O recém-eleito secretário-geral do Partido Democrático Italiano, da família socialista europeia, desejou esta quarta-feira que o "modelo" da denominada 'geringonça' portuguesa seja adoptado em Itália e por toda a Europa, após uma reunião com o líder do PS, António Costa."Estou muito contente de estar aqui em Lisboa e agradecido a António Costa por me ter recebido aqui na sede do partido. Para os democratas italianos e para toda a família socialista e progressista europeia, a experiência de Costa e do Governo português é um modelo para todos nós", afirmou Maurizio Martina, no Palácio Praia, no largo do Rato, em Lisboa.Martina chefia agora o segundo partido mais votado nas recentes eleições legislativas italianas, embora o novo Governo transalpino seja liderado pelo Movimento 5 Estrelas e Liga Norte, que chegaram a um entendimento."Está a demonstrar como pode juntar-se justiça social, crescimento e equidade numa nova Europa. Os números da economia, os dados positivos, demonstram que é possível para os progressistas construírem uma alternativa à esquerda, alternativa aos nacionalistas europeus, fazendo escolhas sociais fortes", continuou, referindo-se aos acordos entre PS, BE, PCP e PEV, assinados em Novembro de 2015.Para Martina, o português "é um exemplo importante", um trabalho que "devia ser feito em Itália, em particular, mas em toda a Europa - adoptar o modelo, concretamente as escolhas e as respostas que os socialistas portugueses deram como Governo"."É possível uma Europa mais social, mais justa, mais solidária, mais forte, no contexto de um investimento novo na Europa", concluiu.