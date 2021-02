A sede da concelhia do PSD de Vila do Conde foi vandalizada pela segunda vez este ano. Pedro Soares, líder da estrutura diz que tem sido alvo de ameaças.

Líder do PSD Vila do Conde alvo de ameaças

"Cuida-te", "vou ser o teu maior terror" são mensagens que, no último mês, têm chegado a Pedro Soares, líder da concelhia do PSD de Vila do Conde.





"Tenho recebido mensagens ameaçadoras", diz à SÁBADO o social-democrata, que este domingo voltou a encontrar vandalizada a sede da concelhia que lidera.

Pedras da calçada arremessadas da rua fizeram estragos na sede, com vários vidros partidos. É a segunda vez que o edifício é alvo de vandalismo este ano. A primeira foi em Janeiro.

Pedro Soares já fez queixa à PSP e à SÁBADO diz não ter pistas sobre os motivos destes ataques, mas na sua página de Facebook nota a coincidência entre as ameaças e a apresentação das listas para as autárquicas.

"Coincidência ou não o facto é que ontem apresentamos todo o organograma de funcionamento da Candidatura à CM de Vila do Conde e reunimos com os nossos candidatos às Assembleias de Freguesias , tendo dado nota pública desse momento. Hoje aparece a sede vandalizada e aceleram as ameaças!!", escreveu naquela rede social, onde quis deixar claro que não será intimidado.





Num ano de mandato à frente da Comissão Política do PSD/Vila do Conde é a segunda vez que vandalizam a nossa Sede... Publicado por Pedro Soares em Domingo, 28 de fevereiro de 2021

"Não me metem medo e muito menos às minhas gentes! Estes momentos tornam-nos mais fortes e unidos .O que garanto é que o meu rumo e do PSD/Vila do Conde está traçado e não serão estas agressões e ameaças que nos farão desviar. A democracia irá prevalecer e a nossa vitória será nas urnas e nunca no lamaçal que alguns nos tentam empurrar", partilhou no Facebook.