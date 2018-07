Juiz de instrução criminal faz duas referências a Mustafá no despacho em que aplica a prisão preventiva aos suspeitos das agressões já detidos.

O juiz de instrução criminal que decretou a prisão preventiva dos 36 suspeitos de terem participado nas agressões na Academia do Sporting apontou o líder da Juventude Leonina, Nuno Miguel Mendes, como "suspeito". As referências a Mustafá foram feitas no despacho que define as medidas de coacção citado pelo Correio da Manhã, onde é feita a contextualização dos ataques de 15 de Maio contra jogadores e elementos do staff "leonino".



Num primeiro momento, Carlos Delca diz que a claque dos "leões" é "uma estrutura de âmbito nacional e com carácter de permanência que foi liderada até Outubro de 2016 pelo arguido Fernando Barata [ndr: conhecido como Fernando Mendes] e a partir daí pelo suspeito Nuno Miguel Mendes [Mustafá]". "Os arguidos já presos perfilham ideais totalmente incompatíveis com o espírito desportivo, exaltam à violência no desporto e actuaram sempre integrados na Juve Leo liderada pelo suspeito Nuno Miguel Mendes, com o propósito de concretizarem acções violentas contra número indeterminado de adeptos de clubes rivais, geralmente na via pública, provocando situações de guerrilha urbana, ou seja, ataques em grupo, criando assim um clima de terror e pânico nos dias de jogos".



Segundo a mesma fonte, o juiz do Barreiro nunca separa os incidentes em Alcochete com o modus operandi da claque. "Resulta da prova produzida que os arguidos, unindo esforços e combinando estratégicas com, pelo menos, os demais arguidos já presos, organizaram, com outros elementos do grupo Juve Leo, uma deslocação à Academia de Alcochete do Sporting Clube de Portugal".



No dia 19 de Maio, Mustafá organizou uma conferência de imprensa para revelar que fora instaurado um processo interno para apurar o envolvimento de qualquer elemento" da Juve Leo nos "lamentáveis acontecimentos".