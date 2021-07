Levámos Ventura a passear. O que pensam os portugueses sobre o deputado?

As três mulheres ciganas estavam sentadas num banco a vender roupa. Assim que viram o repórter da SÁBADO com um cartaz em tamanho real de André Ventura a aproximar-se da entrada do mercado de Loures souberam exatamente o que lhe dizer – e fazer. “Ele é um racista! O lugar dele é no lixo! Ele não gosta nem de ciganos nem de pretos. Nós só queremos viver a nossa vida e que nos deixem em paz”, disse uma delas, enquanto outra agarrava no boneco e o colocava num caixote. “O lugar dele é no lixo, na reciclagem!”



Se ao lado alguns riam e atiravam palavras de apoio, outros filmavam o ato e protestavam contra a falta de respeito. Foi o caso de um militante do Chega que conduzia uma carrinha e que parou, provocando um pequeno engarrafamento. “Sou militante do Chega e o que vocês fizeram foi uma falta de respeito. Deixar que aquelas ciganas metessem o cartaz no lixo é faltar ao respeito de uma pessoa que faz muito por Portugal”, disse antes de voltar a arrancar sem dizer mais uma palavra.



Era sábado de manhã. O objetivo da reportagem era recolher a opinião de alguns portugueses sobre o deputado do Chega, que também já foi candidato a deputado europeu, a Presidente da República e é atualmente candidato à Assembleia Municipal de Moura. A escolha de Loures para primeira paragem não foi inocente. Foi neste concelho que Ventura começou a dar nas vistas, como candidato do PSD à câmara municipal, apoiado por Pedro Passos Coelho. Surgiu então com um discurso contra a comunidade cigana, que acusava de viver “quase exclusivamente de subsídios do Estado” e prometia pôr cobro à sua “impunidade” em Loures.