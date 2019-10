O projeto Rede Nacional "Casas Primeiro", assumido pela associação InPulsar, em parceria com o Município de Leiria e União de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, vai retirar pessoas sem-abrigo da rua e reintegrá-las na sociedade.Numa primeira fase, o projeto vai apoiar quatro pessoas sem-abrigo, oferecendo-lhes uma casa, totalmente equipada, onde irão reaprender a viver sob um teto, explicou à agência Lusa o presidente da Inpulsar - Associação de Desenvolvimento Comunitário, Miguel Xavier."A primeira fase do projeto passa por identificar quatro pessoas sem-abrigo, dar-lhes uma casa e garantir um acompanhamento técnico especializado diário. Não iremos impor nada. O foco são as pessoas, que terão sempre uma palavra em qualquer decisão. Mas vamos reeducá-las a viver dentro de uma casa, com tarefas tão simples como escovar os dentes e dormir numa cama", explicou Miguel Xavier.O dirigente apontou que se "vai tentar criar um equilíbrio emocional e mostrar o caminho a pessoas que deixaram de ter sonhos e esperança"."Poderá criar-se também a possibilidade de se reaproximarem de familiares, de quem estão afastados por viverem na rua".O projeto, que também funciona em Lisboa com "taxas de sucesso de 90%", tem como principal objetivo "dar ferramentas" para que depois os utentes possam "prosseguir a sua vida autonomamente"."É um atentado no século XXI termos alguém a viver na rua. Não podemos fechar os olhos a esta problemática. Estas pessoas têm problemas, passaram por dificuldades e há que reencaminhá-las para a sua reintegração. É um projeto desafiante e de um enorme humanismo e dignidade", reforçou Miguel Xavier.A InPulsar identificou 16 sem-abrigo. A maioria tem idades entre os 45 e os 50 anos e patologias mentais ou ligadas a consumos de drogas e álcool. "Há ideia de que Leiria não tem sem-abrigo, porque não se veem. Vivem escondidos, em espaços abandonados, sem quaisquer condições".Reconhecendo o papel "fundamental e meritório" dos centros de acolhimento, Miguel Xavier considerou que essa é uma resposta imediata, sem pensar no futuro."O 'Casas Primeiro' dá um passo à frente. A longo prazo, se calhar, fica menos dispendioso, porque há uma perspetiva de autonomia".O Município de Leiria vai apoiar três sem-abrigo e a Junta um utente. Os custos suportados são na ordem dos 20 euros por dia. "Vamos procurar casas de tipologia 1. A pessoa irá assumir o compromisso de ceder 30% do seu rendimento", valor que poderá receber através de pensões ou do rendimento social de inserção, explica o presidente da InPulsar, referindo que o utente tem de "perceber os custos de viver numa casa ou o ir às compras".Miguel Xavier admite que encontrar casas poderá não ser fácil, mas, "se em Lisboa conseguiram, em Leiria também será possível"."Queremos casas no centro da cidade, não colocá-los em 'guetos', porque não é assim que se faz integração. Estarão em prédios, com vizinhos e farão a sua vida normal".Para Miguel Xavier, serão "casos de sucesso" todos aqueles que "não regressarem à rua"."Visitámos o projeto em Lisboa e percebemos que há pessoas que mesmo a viver numa casa dormiam no chão, ao lado da cama", constatou, salientando a importância de um acompanhamento muito próximo da equipa técnica especializada, que estará disponível 24 horas por dia.Miguel Xavier recordou que o "ser humano é de hábitos". Depois de os assumirem, poder-se-á passar para o incentivo na procura de fazer formação ou procurar emprego, dependendo dos casos.Mas "há pessoas que podem não ter condições para isso", alertou.