12h43: O antigo Presidente da República Jorge Sampaio apelou aos portugueses para que votem nas eleições legislativas, considerando fundamental para a democracia a participação nos atos eleitorais. "É fundamental que votem porque é a única maneira de podermos exprimir as nossas convicções, opiniões, visão sobre o futuro que cada um deve ter e assumir a nossa parte de responsabilidade", disse à Lusa Jorge Sampaio, após ter votado para as eleições legislativas na Escola Básica Marquesa de Alorna, em Lisboa. O antigo Presidente da República acrescentou que "sem isso a democracia não funciona". Jorge Sampaio votou acompanhado pela mulher, Maria José Ritta.



Relacionado António Costa "tranquilo e expectante" já exerceu o seu direito de voto Freguesia do Sabugal demonstra descontentamento por barragem com abstenção Catarina Martins: "Todos temos o mesmo poder de escolher o que queremos para o País" Rui Rio: "Se eu fosse adivinho… mas não sou." "Espero dos portugueses boas escolhas", disse o líder do Chega, André Ventura, depois de votar, que também deixou o seu apelo aos portugueses: "Votem indepentemente da força política" que escolherem.



12h18: "Tenho a certeza de que é uma época de alteração significativa e de a Assembleia da República iniciar a ser a imagem da nossa sociedade, que é multiétnica, multirreligiosa, com mais mulheres do que homens". A cabeça-de-lista do Livre em Lisboa, Joacine Katar Moreira, mostrou-se confiante já depois de ter votado.



12h16: "Vão com tempo votar", apelou Assunção Cristas, após uma longa espera para exercer o seu direito. "Cada voto conta e é decisivo", recordou a líder do CDS, confessando esperar que a "abstenção baixe significantivamente".



12h15: Em Coimbra, o líder do PDR, Marinho e Pinto, também já votou. "Se todos votarmos, o vitorioso é a democracia", defendeu, apelando ao voto.



12h14: Pedro Santana Lopes, líder do Aliança, já votou, em Lisboa. "Apelo a que muita gente venha votar", disse: "Gostava que fosse uma grande festa da democracia". Sobre os resultados, confessou esperar conseguir um "grupo parlamentar - "E, como diria o monsieur La Palisse, um grupo é de pelo menos dois", atirou – e que cerca de 70% dos portugueses tivessem votado.



12h01: A líder do CDS, Assunção Cristas, está na Escola Secundária de Miraflores, em Oeiras, para exercer o direito ao voto. Dezenas de pessoas aguardam na fila.



12h00: Populares de Cortiço, em Montalegre, associaram-se hoje ao protesto contra a mina de lítio a céu aberto prevista para as proximidades desta aldeia, onde depois de uma tentativa de boicote se fez um apelo à abstenção nas legislativas.







Eleições: Aldeia de Cortiço associa-se ao protesto contra a mina em Montalegre Populares de Cortiço, em Montalegre, associaram-se hoje ao protesto contra a mina de lítio a céu aberto prevista para as proximidades desta aldeia, onde depois de uma tentativa de boicote se fez um apelo à abstenção nas legislativas.







11h51: A candidata do Livre por Lisboa, Joacine Katar Moreira, prepara-se para votar no Lisboa Ginásio Clube, em Lisboa, e disse estar com espírito positivo para encarar o dia eleitoral. "Isto é uma ótima afluência, isto significa que é uma hora de uma mudança significativa e que hoje ninguém vai ficar encerrado em casa, antes pelo contrário", disse à CMTV.



11h36: O presidente do PSD, Rui Rio, exerce o seu direito de voto em Massarelos, no Porto. "O meu estado de espírito é o melhor", assegurou, garantindo estar "tranquilo e satisfeito" com o que foi feito na campanha. "Participar é um dever de todos nós, até por gratidão a quem sofreu para podermos votar", recordou, lembrando os elevados níves de abstenção das eleições em Portugal.



11h21: As declarações de Costa aos jornalistas depois de votar.





António Costa está tranquilo e expectante com resultados das legislativas O primeiro-ministro e secretário-geral do PS, António Costa, apelou ao voto de todos os portugueses para combater a abstenção, esperando que cada um faça a escolha que, obviamente, deseja fazer. Estou tranquilo e, naturalmente, expectante. Acho que todos hoje temos curiosidade em saber qual é o resultado final destas eleições, disse após votar na Escola Básica Jorge Barradas, em Benfica, Lisboa.







11h05: O porta-voz do PAN, André Silva, exerce o seu direito de voto, em Lisboa. "Contribuímos para uma campanha esclarecida e informada", disse, garantido estar confiante que os resultados da noite eleitoral serão positivos.





Eleições: André Silva confiante em resultado positivo O porta-voz do PAN exerceu o seu direito de voto em Lisboa. Contribuímos para uma campanha esclarecida e informada, disse, garantido estar confiante que os resultados da noite eleitoral serão positivos. - Vídeo , Sábado.







11h00: O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, votou também da parte de manhã, no Clube Desportivo de Pirescôxe, em Santa Iria de Azóia. O líder comunista revelou que foi a primeira vez que o neto mais velho votou. "É um direito que eu não tinha quando tinha a idade dele", recordou.





Jerónimo fala aos jovens: Votar é um direito conquistado, não o deixem perder". Secretário-geral do PCP diz que procurou dar o seu melhor e contribuir para o esclarecimento daquilo que estava em causa, para a importância de participar nesta batalha. - Portugal , Sábado.







10h51: Os habitantes da freguesia de Malcata, no concelho do Sabugal, no distrito da Guarda, estão a abster-se de votar nas eleições de hoje, por estarem descontentes com o funcionamento da barragem local.





Freguesia do Sabugal demonstra descontentamento por barragem com abstenção Os habitantes da freguesia de Malcata, no concelho do Sabugal, no distrito da Guarda, estão a abster-se de votar nas eleições de hoje, por estarem descontentes com o funcionamento da barragem local, segundo fonte autárquica.







10h45: No Pavilhão Municipal de Gulpilhares, em Vila Nova de Gaia, o líder da Inicativa Liberal, Carlos Guimarães Pinto, votou e destacou a "campanha inovadora" do partido. Se os portugueses assim permitirem, vamos inovar no parlamento também", disse à TVI24. Sobre a abstenção, Carlos Guimarães Pinto disse que "desta vez há poucas desculpas", recordando que "há muito possibilidade de escolha".



10h40: O líder do R.I.R., Vitorino Silva, votou na vila de Rans. À SIC, disse estar confiante na descida da abstenção e acrescentou ir passar o dia a "beber minis" junto do seu "povo". "Aqui tenho o meu chão e as minhas raízes. Não fazia sentido estar noutro lado a não ser aqui em Rans."

Catarina Martins: Todos temos o mesmo poder de escolher o que queremos para o País Em declarações aos jornalistas, após votar, a líder bloquista relembrou que a democracia não é um sistema perfeito, mas é tão melhor quanto mais pessoas votarem. - Portugal , Sábado.

António Costa tranquilo e expectante já exerceu o seu direito de voto Primeiro-ministro e secretário-geral dirigiu-se à Escola Básica Jorge Barradas, em Benfica, e foi o primeiro líder partidário a votar nas eleições legislativas deste domingo. - Portugal , Sábado.





O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa , apelou este sábado ao voto nas eleições legislativas de domingo e considerou que "pedir aos portugueses que votem parece justo e mesmo urgente", referindo que "desafios de peso" esperam o próximo Governo e o parlamento.

Marcelo: Pedir aos portugueses que votem parece justo e mesmo urgente O Presidente da República apelou este sábado ao voto nas eleições legislativas de domingo e considerou que "pedir aos portugueses que votem parece justo e mesmo urgente", referindo que "desafios de peso" esperam o próximo Governo e o parlamento.





, freguesia do concelho de

, volta este domingo, por ocasião das eleições

, a manifestar-se contra a instalação de uma exploração de lítio naquela região, a cargo da empresa LusoRecursos.

Morgade com tentativa de boicote às eleições contra a exploração de lítio Na freguesia do concelho de Montalegre, a escola onde decorre o ato eleitoral chegou a ser fechada a cadeado - à semelhança do que aconteceu nas últimas eleições Europeias, onde votaram apenas 4 eleitores. - Portugal , Sábado.

Saiba a temperatura para o dia das eleições legislativas O Instituto Português do Mar e da Atmosfera ( IPMA) prevê uma pequena subida da temperatura máxima para todo o país no domingo, dia das eleições legislativas, com céu pouco nublado e vento fraco a moderado no continente.



Mais de 10,8 milhões de eleitores recenseados no território nacional e no estrangeiro são este domingo chamados às urnas para escolher a constituição da

na próxima legislatura e de onde sairá o novo

.



As mesas de voto estarão abertas entre as 08h00 e as 19h00 em Portugal Continental e na Madeira, enquanto nos Açores abrem e fecham uma hora mais tarde em relação à hora de Lisboa, devido à diferença horária.









Esta é a 16.ª vez que os portugueses serão chamados a votar em legislativas, concorrendo a estas eleições um número recorde de forças políticas - 20 partidos e uma coligação - embora apenas 15 se apresentem a todos os círculos eleitorais.





Mais de 10,8 milhões de eleitores escolhem hoje os 230 deputados As mesas de voto estarão abertas entre as 08h00 e as 19h00 em Portugal Continental e na Madeira, enquanto nos Açores abrem e fecham uma hora mais tarde em relação à hora de Lisboa. - Portugal , Sábado.







"É muito bom chegar aqui e ver que há gente a votar. O apelo que faço é que não deixem de vir votar e de escolher aquilo que acham que é o melhor projeto para o País", disse Catarina Martins, aquando da votação. A coordendora do Bloco de Esquerda revelou que vai ficar algum tempo com a família e mais tarde se desloca para Lisboa."Tranquilo e, naturalmente, expectante". Foi assim que Costa se descreveu em dia de eleições legislativas. O primeiro-ministro dirigiu-se à Escola Básica Jorge Barradas, em Benfica, Lisboa, para exercer o seu direito de voto. A tarde vai ser oassada a ver os locais que "a filha anda a escolher para casar".Logo a seguir a António Costa, votou a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins , em Vila Nova de Gaia.O primeiro-ministro e secretário-geral do PS, António Costa , já exerceu o direito de voto em Benfica, Lisboa.O estado do tempo é muitas vezes usado como desculpa para os números da abstenção. Veja com o que pode contar este domingo.