Pilar del Río, a viúva de José Saramago e presidente da Fundação José Saramago, diz que a decisão da Câmara Municipal de Lisboa em atribuir o nome do escritor a um largo na capital é uma decisão acertada e que honraria o autor de O Memorial do Convento.

A Câmara Municipal de Lisboa aprovou hoje que o Campo das Cebolas passe a chamar-se Largo José Saramago, em homenagem ao escritor. É neste espaço lisboeta que se encontra a Fundação José Saramago – Casa dos Bicos.

Pilar del Río escreve, numa declaração enviada à SÁBADO, que "o Largo José Saramago será um espaço de acolhimento onde nos poderemos encontrar, ler poemas, ver o rio e contemplar a cidade com o seu olhar: ‘uma Lisboa mestiça, não apenas de sangues, mas sobretudo de culturas’".

"A decisão da Câmara de dar o nome de José Saramago a um espaço de Lisboa, cidade sobre a qual José Saramago tanto escreveu e sempre teve no seu coração, honra-nos a todos", escreve a viúva do único Prémio Nobel da Literatura portuguesa, deixando ainda várias citações que Saramago escreveu sobre a cidade onde habitou durante grande parte da sua vida.

"Em Palavras para uma Cidade, José Saramago expressa o seu desejo quando diz: "Basta que Lisboa seja simplesmente o que deve ser: culta, moderna, limpa, organizada - sem perder nada da sua alma." A alma de Lisboa é hoje mais brilhante. Obrigada!"

Decisão contou com votos contra do PSD e CDS

A votação apresentada pela administração da Câmara Municipal recebeu os votos contra dos vereadores do CDS e do PSD, tendo sido aprovada com os votos positivos dos restantes membros da assembleia.

Na nota enviada à SÁBADO, a Fundação afirma que "entende as razões dos grupos político representados na Câmara Municipal de Lisboa e agradece, a todos, pelas considerações realizadas durante o debate", referindo-se aos vereadores que votaram contra.

Foi ainda aprovado por unanimidade "um voto de congratulação pelos 20 anos da atribuição do Prémio Nobel a José Saramago", que a Fundação considera "um estímulo" para seguir com o seu trabalho.

A posição do PSD

O vereador João Pedro Costa, do PSD, disse, em declarações ao jornal Observador, esta quarta-feira que o partido se opunha a esta decisão, já que "consubstancia um desrespeito pela história e pela memória da cidade a que o nome de José Saramago não merece ficar associado".

João Pedro Costa não nega que o escritor seja "um grande nome da cultura e literatura portuguesa, uma referência incontornável da literatura no mundo inteiro, e como tal, merece a atribuição do seu nome a uma rua, praça ou jardim na cidade de Lisboa", só não a do Campo das Cebolas.

O vereador explica que "o topónimo Campo das Cebolas remonta a tempos imemoriais e tem vários séculos de existência, estando referenciado em documentos anteriores ao Terramoto de 1755, bem como nas cartas da remodelação paroquial do pós-Terramoto (1770) e de Filipe Folque (1858)", em entrevista ao Observador.

A proposta vinda do executivo socialista era justificada por Saramago ser "o único Prémio Nobel da Literatura Portuguesa" e "uma personalidade de enorme dimensão intelectual, artística e humana". Foi ainda relembrada a figura de "resistente à ditadura do Estado Novo nas fileiras do Partido Comunista Português desde 1969 e após o 25 de Abril".

A conturbada história de Saramago com o PSD

Em 1992, o secretário de Estado da Cultura de PSD, António Sousa Lara, do governo de Aníbal Cavaco Silva, recusou-se a indicar o escritor para o Prémio Literário Europeu. No ano interior, Saramago tinha publicado a obra O Evangelho Segundo Jesus Cristo, que foi bastante criticada pelos círculos mais próximos da Igreja.



Esta renúncia em nomear o romancista para o citado prémio, levou Saramago a auto-exilar-se nas ilhas de Lanzarote, onde acabaria por morrer, em 2010. No entanto, teve ainda tempo de testemunhar nova polémica relativamente a um livro seu, desta vez Caim, de 2009.

Quando foi editada a obra, pela Caminho, o eurodeputado Mário David afirmou sentir-se envergonhado por partilhar a mesma nacionalidade de Saramago, o único Nobel da Literatura de expressão portuguesa. O social-democrata convidou o autor de O Memorial do Convento a renunciar à nacionalidade portuguesa, convite que não foi aceite pelo antigo membro do Partido Comunista Português.