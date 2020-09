Lares de todo o País vão receber apoio de 20 médicos e 85 enfermeiros

As Brigadas de Intervenção Rápida (BIR) para os lares vão ter 20 médicos e 85 enfermeiros para o País todo. As BIR, anunciadas no início do mês, e que o Governo garantiu que estariam operacionais até ao final de setembro, vão servir para apoiar as estruturas residenciais para idosos a braços com surtos de Covid-19. Atualmente há 35 surtos em lares de idosos no País. Do total de casos de Covid-19 em Portugal, 18 231 (27 por cento do total) são de pessoas com mais de 60 anos, faixa etária que concentra 1805 mortes (95,3 por cento do total).



