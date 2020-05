Os lares de idosos vão voltar a ter visitas a partir de segunda-feira, dia 18 de maio, avança a Direção-Geral da Saúde.

Num documento publicado no seu site, a DGS informa que a partir da próxima segunda-feira, 18 de maio, os lares vão poder voltar a receber visitas, desde que cumpridas as regras de segurança.Segundo o documento assinado por Graça Freitas, pode ler-se que as visitas devem ser marcadas com antecedência e que deve ser mantido um registo de visitantes com "data, hora, nome, contacto e residente visitado". É também necessário que a instituição tenha um "profissional responsável pelo processo" de visita.É ainda referido que os visitantes " devem manter o cumprimento de todas as medidas de distanciamento físico, etiqueta respiratória e higienização das mãos (desinfeção com solução à base de álcool ou lavagem com água e sabão)" e que todas as pessoas com sintomas que possam sugerir covid-19 ou que "tenham tido contacto com um caso suspeito ou confirmado de covid-19 nos últimos 14 dias" devem abster-se de fazer visitas".A DGS incumbe os lares de criarem um espaço próprio, "amplo e com condições de arejamento (idealmente, espaço exterior)", onde decorram as visitas. A DGS diz ainda uqe as visitas não devem ocorrer na sala de convívio dos utentes nem no quarto dos idosos, exceto "nos casos em que o utente se encontra acamado". Se o visitado estiver acamado num quarto duplo, devem ser criadas condições de separação física.O número de lares no país com casos de covid-19 é de 251, o que representa cerca de 14% das mais de duas mil residências sociais para idosos, revelou o secretário de Estado da Saúde na passada sexta-feira, 7 de maio.

"Do universo de 2.526 residências sociais para idosos existentes em Portugal, cerca de 14% têm casos de infeção pelo novo coronavirus, ou seja, 251 lares", anunciou hoje o António Lacerda Sales na conferência de imprensa diária de atualização de informação relativa à infeção pelo novo coronavírus.

Segundo o governante, nos últimos dois meses foi possível transferir "quase 3.200 doentes dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde para as unidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados".