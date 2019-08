Na passada sexta-feira, dia 16 de agosto, foi publicado em Diário da República um despacho do Governo que implementa a ideologia de género nas escolas. Em reação à oficialização, a Juventude Popular, organização filiada ao CDS, acusa o executivo de António Costa de "transformar o Ensino em Portugal na sua rave privada" e ameaçam avançar com uma ação judicial se este não for suspenso.

Em comunicado nas redes sociais, o presidente, Francisco Rodrigues dos Santos, defende que "o absurdo ganhou corpo" quando o Governo adotou medidas como promover "o direito de cada criança em escolher o acesso às casas de banho e balneários escolares ‘de acordo com a opção de com que se identificam’", a obrigação de professores em combater a "imposição de estereótipos" ou o "direito a utilização de vestuário de acordo com a opção com que se identificam" ou a possibilidade da criança indicar apenas as iniciais do nome próprio no caso de indicar dados de um documento de identificação.





A organização juvenil filiada ao CDS defende que "a escola não é um acampamento de verão do Bloco de Esquerda" e acusa o PS de andar "a reboque desta agenda pseudo-moderninha", com políticas que considera serem "um ataque vil à liberdade de ensino e de educação, ao direito de livre desenvolvimento da personalidade dos jovens portugueses e ao direito dos pais educarem os seus filhos".

O presidente da Juventude Popular afirmar opor-se "inteiramente à politização do sexo, à híper sexualização dos jovens e à conceção ideológica que adultera o ensino para construir um homem novo", através de "experimentalismos sociais que encarem as crianças como cobaias".

Francisco Rodrigues dos Santos termina o comunicado exigindo que o Governo suspenda o despacho "até que o Tribunal Constitucional se pronuncie a respeito da constitucionalidade", ameaçando com uma "ação, via judicial, contra a aplicação das normas presentes nestes diplomas".