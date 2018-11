O relógio marcava perto das 21h25 deste domingo, quando um jipe da polícia levou o presidente da Juventude Leonina, Mustafá, para as instalações da Unidade de Intervenção da GNR, na Pontinha, onde passou a noite. O líder da principal claque dos "leões" foi detido, no mesmo dia que o antigo presidente do Sporting Bruno de Carvalho, no âmbito das investigações às agressões à Academia de Alcochete, a 15 de Maio deste ano. Ambos serão ser presentes ao Juiz de Instrução Criminal, do tribunal do Barreiro, esta terça-feira.

Nuno Vieira Mendes responde pelos crimes de terrorismo, sequestro e ofensa agravada na condição de instigador. O facto de a Polícia Judiciária ter descoberto droga – mais concretamente 20 gramas de cocaína e uma quantidade considerável de haxixe – na sede da claque, conhecida como A Casinha, pode levar o líder da JL a responder por tráfico. Cerca de 10 carrinhas da Unidade Especial da Polícia e meia centena de agentes e spotters formaram um perímetro de segurança durante a operação. Quando saiu, rodeado por polícias, Mustafá foi fortemente aplaudido por outros elementos da claque, que faltou ao Sporting – Desp. Chaves.

Oficialmente líder da claque desde 2016, mas desde muito cedo membro de destaque depois de ter formado o núcleo do Pica Pau, no Monte da Caparica, Mustafá (40 anos) tinha uma ligação próxima ao presidente BdC. Segundo o Jornal de Notícias, esteve mesmo convidado para o casamento com Joana Ornelas, acabando por não comparecer. No final da temporada passada, antes das agressões e depois da derrota na Madeira, criticou violentamente os jogadores nas redes sociais.

Depois das agressões, e com vários elementos da Juve Leo detidos, Mustafa realizou uma conferência de imprensa onde negou a participação da claque formalmente no ataque e garantiu nunca ter recebido qualquer ordem de Bruno de Carvalho para atacar a Academia. "Em nenhum momento houve um pedido, sugestão ou sequer aval do presidente ou de qualquer elemento do Sporting para que a Juve Leo desencadeasse qualquer acção contra os nossos jogadores, o nosso mister [ndr: Jorge Jesus, na altura], o staff técnico ou qualquer elemento da Academia de Alcochete", afirmou então. Actualmente, estão em prisão preventiva 38 pessoas e Mustafá não é o único elemento relevante da estrutura da JL a aguardar julgamento: o antigo líder da Juventude Leonina Fernando Mendes também foi detido por ter participado no ataque.

As claques mantiveram-se longe do processo eleitoral, mas o início da presidência de Frederico Varandas trouxe um clima de tensão com o grupo organizado de adeptos (GOA) mais representativo dos "leões". Segundo noticiaram os jornais, os elementos da claque não gostaram que Varandas não tivesse cumprimentado Mustafá num encontro de sportinguistas em Londres, aquando do jogo frente ao Arsenal para a Liga dos Campeões. Além disso, as claques "leoninas" também não terão recebido com agrado as novas medidas implementadas pelo clube. Varandas terá cortado regalias aos GOA, que já não puderam viajar no charter da equipa "leonina" para o Reino Unido e decidido que os bilhetes cedidos às claques passam a ter um prazo de 72 horas para ser pagos.

Mário Machado e a extrema-direita

Durante muitos anos, o Grupo 1143 era uma das facções mais temidas da Juventude Leonina – os seus adeptos eram considerados os mais violentos e fortes da claque – e um dos seus líderes foi Mário Machado.

O ex-dirigente da Frente Nacional e fundador do grupo Hammerskins em Portugal foi condenado, pela primeira vez, em 1997 – por envolvimento na morte de Alcindo Monteiro, africano assassinado no Bairro Alto dois anos antes. Cumpriu dois anos e meio de prisão. Em 2012, foi condenado a dez anos de prisão, por cúmulo jurídico resultante de dois processos: um em 2008 e outro em 2010 por discriminação racial, coacção agravada, posse ilegal de arma e ofensa à integridade física qualificada de uma procuradora do Ministério Público. Em Junho de 2016, foi condenado a dois anos e nove meses de prisão por tentativa de extorsão, a partir da cadeia. Actualmente, o grupo não tem o peso de outrora, quando nas bancadas era possível ver inclusive uma bandeira onde se lia "Força SSporting", numa alusão às SS de Hitler, mas Mário Machado, no seguimento das agressões na Academia de Alcochete, prometeu voltar a ter um "papel mais activo" no clube, acusou a claque de estar entregue a gangues e apresentou uma candidatura à liderança da JL. Não avançou e Mustafá foi reeleito no passado mês de Julho.





O enfraquecimento dos 1143 levou ao emergir de outro fenómeno, os casuals. No trabalho Subculturas de adeptos de futebol e hostilidades violentas - o caso português no contexto europeu, a investigadora Salomé Marivoet defende que este novo grupo de adeptos violentos se destaca por apostar "na premeditação estratégica", apostando nas redes sociais para marcar acções de confronto. "Os casuals dizem que estão fora das claques mas convivem com os líderes, compram-lhes droga, estão próximos deles", explicou àum antigo elemento das claques do Sporting conhecedor da realidade.

Por norma, estão na casa dos 30 anos, vestem roupas caras e escuras, estão conotados com a extrema-direita e nunca utilizam símbolos alusivos ao clube – o objectivo é não serem detectados pelas autoridades e lançar o pânico entre os adeptos rivais quando se aproxima do estádio.

Foi o que aconteceu antes do FC Porto – Sporting de 27 de Outubro de 2013, quando elementos dos Casuals Portugal, que integravam elementos dos diferentes grupos organizados do Sporting, desceram a Alameda das Antas, no Porto, em passo de corrida e tentaram derrubar a barreira policial no sentido para forçar a entrada no Estádio do Dragão, segundo o despacho de acusação. A atitude levou a uma reacção dos Super Dragões e os elementos dos dois grupos acabaram envolvidos em violentos confrontos. O Ministério Público deduziu acusação contra 87 arguidos (81 do SCP e seis do FCP), imputando-lhes a prática de crime agravado de participação em rixa na deslocação para espectáculo desportivo, mas mais tarde propôs a suspensão dos autos por um ano e que os arguidos entregassem 250 euros a instituições de solidariedade social.

Foram um dos casos recentes mais mediáticos, num rol de problemas quase sempre encabeçado por Mustafá. Na cúpula da claque desde 2010, Nuno Vieira Mendes foi preso preventivamente em Março de 2015, num processo que envolve o antigo-inspector da Polícia Judiciária e ex-vice-presidente dos "leões", Paulo Pereira Cristóvão. Ambos foram acusados de assaltos à mão armada, sequestros, roubo e associação criminosa, cujo processo ainda irá ser julgado após anulação do primeiro julgamento.Num exemplo do poder dentro da claque, quando lhe foi retirada a pulseira electrónica, Mustafá aproveitou para assistir à final da Taça de Portugal no Jamor. Terminada a partida, foi possível vê-lo festejar o troféu junto do treinador, Marco Silva, e dos jogadores. Por esta altura, acusou os elementos ligados à extrema-direita e aos casuals de tentarem um "golpe de estado".

O caso Pereira Cristóvão não foi o único problema de "Musta" com a justiça – o actual líder do Sporting esteve detido no estabelecimento do Linhó, tendo criado um núcleo da claque na prisão.

A contestação ao líder da Juve Leo foi surgindo em alguns bloques afectos ao Sporting. Num dos casos, conta-se que Mustafa agrediu elementos das claques que insultaram o então presidente José Eduardo Bettencourt. "Se querem dar opiniões, vão para outro lado", terá dito.

Violência, agressões e mortes

Um rasto de violência que foi marcando a história da claque com episódios espalhados ao longo dos anos, inclusive com as forças de segurança. No livro Grupo 1143, de Andrea Sani, editado pela Chiado Editora, em 1999, conta-se um episódio vivido em 2001. "O núcleo duro que constituiria o grupo 1143 [teve uma prova de força que serviria como um teste e certificação da resistência e união desses elementos", descreve o autor que apelida o episódio de "cadeirada". O rebentamento de um petardo na zona dos adeptos do Benfica levou a que a polícia carrega-se de forma "desmedida" sobre ao adeptos que se encontravam na zona e acabaram por fugir. Os elementos da claque do Sporting colocaram-se numa zona mais alta da bancada para arremessarem cadeiras contra as autoridades. Gesto que, segundo o livro, obrigou ao "fim da investida e ao recuo das forças de segurança, evitando um final trágico que poderia ocorrer em virtude da bancada se encontrar repleta. Alguns dos agentes retiraram os coletes que os identificavam como polícias e misturaram-se no meio da multidão para evitar serem alvos".