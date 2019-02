Três encontros entre Ricardo Salgado e José Sócrates em 2008 - quando o segundo era primeiro-ministro - estão sob suspeita no caso EDP, no qual é arguido o ex-líder do BES e do Grupo Espírito Santo (GES). O Ministério Público extraiu as datas desses encontros da agenda pessoal de Ricardo Salgado.

