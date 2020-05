Desde terça-feira que quem vive na Estrela, em Lisboa, pode pedir pela internet ou por telefone um kit com oito máscaras. É um programa da junta de freguesia, que em pouco mais de dois dias, entregou cerca de 9000 máscaras.Os kits são compostos por oito máscaras e um flyer com informação sobre os vários programas de apoio social no âmbito da pandemia de covid-19 que estão a ser levados a cabo pela Junta da Estrela e que vão da entrega de refeições e medicamentos à oferta de computadores para famílias com filhos em idade escolar que não têm equipamentos para assegurar o ensino à distância.Até agora, segundo a Junta, cerca de 90% dos pedidos para receber estes kits foram feitos através de uma plataforma digital que "funciona em tudo como a Uber". No entanto, quem não tem acesso à internet pode pedir as máscaras através da linha SOS Estrela. Feito o pedido, as máscaras são entregues em casa por funcionários da Junta."Há pessoas que não conseguem sair de casa. Têm medo de sair de casa", conta Newton, que diz os trabalhadores da Junta têm encontrado pessoas "que abrem a porta a alguém pela primeira vez em 15 dias" e aproveitam a ocasião para ficar "cinco ou dez minutos à conversa, com a devida distância"."O grande objetivo é contribuir positivamente para um desconfinamento responsável para este período ser um sucesso", afirma o presidente da Estrela.A Junta de Freguesia da Estrela tem ainda 50 mil máscaras para distribuir à população. "A partir da próxima semana, contemplaremos uma segunda volta caso essa necessidade se mantenha", explica Luís Newton, que entende ser preciso "compreender a evolução" dos próximos dias para perceber se vai continuar a fazer sentido manter o programa, uma vez que a expectativa é a de que seja mais fácil aceder às máscaras. "Em princípio, o preço deve baixar e deve haver maior facilidade de as comprar"."Tem havido uma adesão fantástica aos kits. É a constatação de que era uma necessidade", diz à SÁBADO o presidente da Junta, Luís Newton, que critica o facto de a Câmara de Lisboa (CML) não ter dado apoio às freguesias para realizar este tipo de programas de distribuição de materiais de proteção."A CML, ao contrário de Cascais ou Mafra, não considerou isso uma prioridade", ataca, defendendo que a autarquia "deveria ter sido a primeira a chegar-se à frente e dar dinheiro para as máscaras".Até agora, em todos os programas relacionados com a covid-19, a Junta de Freguesia da Estrela já gastou 250 mil euros, muito perto do teto máximo estabelecido para lidar com a pandemia."O nosso teto está nos 350 mil euros. Não conseguimos ir além disso", assume Luís Newton.