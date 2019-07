A audiência desta quarta-feira da fase de instrução do processo das agressões na Academia de Alcochete , a 15 de maio do ano passado, não começou da forma mais tranquila para o antigo presidente do Sporting

Passava cerca de meia hora do início da sessão, quando o juíz Carlos Delca repreendeu o ex-líder dos "leões". "Senhor Bruno de Carvalho, não lhe digo outra vez para estar calado. Não veio para aqui para estar a falar com ninguém", disse o juiz, citado pelo Correio da Manhã , quando o ex-presidente "leonino" se envolveu numa troca de palavras acesa com o advogado de outro dos acusados do processo de Alcochete.

O líder "leonino" à data dos factos está acusado, como autor moral, de 40 crimes de ameaça agravada, de 19 de ofensa à integridade física qualificada, de 38 de sequestro, de um crime de detenção de arma proibida e de crimes que são classificados como terrorismo, não quantificados.