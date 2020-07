Ana Loureiro, a proprietária de uma casa de alterne que defendeu no Parlamento a legalização da prostituição, revelou ao Ministério Público a identidade do juiz que acusou de ver gravações com menores a descrever abusos sexuais enquanto recebia sexo oral. Segundo a TVI , trata-se de um juiz do Tribunal de Mafra.A revelação de Ana Loureiro sobre um juiz que via gravações dos menores a descrever os abusos sexuais que sofreram enquanto recebia serviços sexuais foi feita no Parlamento. O caso foi denunciado ao MP pelos deputados.