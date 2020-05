O Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) aceitou o pedido de escusa apresentado pelo juiz Paulo Registo, a quem foi distribuído o processo de Rui Pinto , criador do Football Leaks.Segundo o acórdão do TRL, a que a agência Lusa teve hoje acesso, os juízes desembargadores "acordam em deferir o pedido de escusa [afastamento], dispensando o Dr. José Paulo Abrantes Registo de tramitar e proceder ao julgamento" do processo.O juiz (a quem foi distribuído informaticamente o processo) apresentou há pouco mais de um mês um pedido de "escusa de intervir na tramitação e julgamento, por existir suspeita sobre a sua imparcialidade", depois de surgirem notícias, fotografias e publicações nas redes sociais do magistrado a dar conta da sua ligação afetiva ao Benfica.