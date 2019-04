Jovem português autista desaparecido em Espanha foi encontrado

Segundo a imprensa espanhola, Ângelo Lopes morava com a mãe em Baiona, Espanha, há cerca de três semanas. Natural de Lisboa, saiu de casa "sem dar explicações" e não regressou. Sabe-se agora que se encontra em casa do pai, que fica em Portugal.



Testemunhas revelaram a jornais espanhóis que o jovem sofre de autismo e que esta não foi a primeira vez que desapareceu de casa. Dependente de medicação, o jovem mede 1,73 metros de altura e pesa 70 quilos. Quando desapareceu vestia um casaco preto, calças de fato treino pretas e uma camisa branca. Transportava uma mochila com o símbolo da Ferrari.





