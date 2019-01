Dois agentes da PSP, incluindo uma jovem mulher-polícia, na casa dos 20 anos, foram colhidos por um comboio na Gare do Oriente, em Lisboa, na sequência de desacatos naquele mesmo local, que terão obrigado à intervenção policial da Divisão de Segurança a Transportes Públicos.

Ao que o Correio da Manhã apurou, a PSP foi chamada ao local por volta das 21h30, para uma situação em que um passageiro estaria a agredir um revisor da CP. O suspeito pôs-se em fuga na linha quando avistou os quatro agentes que tomaram conta da ocorrência.

Os polícias perseguiram o suspeito na linha e foi nesse momento que uma composição atingiu dois deles, um homem e uma mulher. A agente, que terá sido atingida lateralmente pelo comboio, foi transportada para o hospital ainda consciente e está em estado considerado grave. O colega atingido terá lesões menos graves.

O suspeito, que tem 23 anos, acabou por ser detido.

A circulação ferroviária nas estações do Oriente e do Braço de Prata, também em Lisboa, está encerrada.



(notícia atualizada às 23h06 com o estado de saúde dos polícias)