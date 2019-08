Um jovem de cerca de 25 anos morreu este sábado afogado na praia fluvial de Janarde, no Rio Paiva, concelho de Arouca, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro.De acordo com a mesma fonte, o alerta foi dado pelas 16:00.No local estiveram elementos dos bombeiros de Arouca, no distrito de Aveiro.