Autoridades suspeitam de homicídio. Corpo da vítima foi encontrado pelo filho de seis anos.

Uma mulher de 25 anos foi encontrada morta dentro de casa, em Moimenta da Beira, Viseu, durante a manhã desta quinta-feira. A Polícia Judiciária deteve esta quinta-feira um homem de 26 anos, suspeito de ter matado a jovem. O indivíduo já foi detido pelas autoridades e será esta sexta-feira ouvido por um juiz de instrução, que ditará as medidas de coação.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, o corpo da mulher foi encontrado em torno de uma poça de sangue e junto a uma faca, com ferimentos no peito e no pescoço.



A mulher deixa dois filhos, um de três anos e outros de seis. O alerta foi dado às 08h00, pelo filho mais velho da vítima.



A GNR esteve no local. Por haver suspeitas de homícidio, a investigação foi entregue a uma equipa da Polícia Judiciária.