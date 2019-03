Jovem despista-se e carro cai dentro de poço em Castelo Branco

Vítima do acidente está em estado grave.

Um carro despistou-se este domingo e caiu dentro de um poço na freguesia Inguias, concelho de Belmonte, em Castelo Branco. O alerta foi dado às 13h32 e à chegada dos meios de socorro o carro e a vítima, um jovem com cerca de 20 anos, estavam submersos.



Foi feita a extração da água até que se conseguiu detetar a vítima e retirá-la do poço. Segundo o Comando de Operações de Castelo Branco, a vítima está em estado grave estando os meios de socorro a fazer manobras de reanimação.



Mais de 30 bombeiros e 12 carros foram mobilizados para o local. Equipas de mergulho foram chamadas para fazer buscas no poço e determinar se o jovem era a única vítima.