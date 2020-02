Jovem de 17 anos desaparecido em Óbidos

Um jovem de 17 anos, residente em Óbidos, está desaparecido há mais de 24 horas.

Segundo o que o

conseguiu apurar junto de fonte oficial dos Bombeiros de Óbidos, a corporação foi contactada durante a manhã desta quinta-feira, para juntamente com a GNR, proceder às buscas.

A corporação acredita que a divulgação, feita através das redes sociais dos Bombeiros de Óbidos e da Proteção Civil "facilita a partilha e comunicação caso alguém saiba do paradeiro do jovem", avançou o Comandante aoO Comandante avançou ainda que inicialmente foram feitas buscas por caminhos comuns e posteriormente, com recurso a um drone, para conseguirem alcançar uma zona mais abrangente.