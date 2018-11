Encontrado jovem de 13 anos desaparecido no concelho de Vila do Conde

Jovem tinha sido dado como desaparecido às 18.00 em Vilar do Pinheiro, na freguesia de Avelada.

Um adolescente de 13 anos esteve desaparecido desde as 18:00 deste domingo no concelho de Vila do Conde, distrito do Porto, e a Guarda Nacional Republicana (GNR) lançou uma operação de busca, disse à agência Lusa fonte da GNR. Entretanto, foi encontrado.



O jovem foi dado como desaparecido em Vilar do Pinheiro, na freguesia de Avelada, confirmou fonte do Comando Territorial do Porto da GNR.



A Guarda Nacional Republicana destacou dois binómios cinotécnicos (agente e cão) e vários carros patrulha estão a fazer buscas nas imediações.



De acordo com a página da Proteção Civil na Internet, o alerta foi dado às 19:38 e no local estão quatro operacionais e dois veículos.