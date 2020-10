"Manteve reuniões com José Tavares, Secretário-geral do Tribunal de Contas, a tal propósito, o que fez na companhia do Ministro António Mendonça. Nas referidas ocasiões foi-lhe explicado de 'viva voz' quais os riscos de chumbo do contrato em matéria de visto, designadamente sendo alertado para as matérias do risco arqueológico, de falta de suporte da despesa, do risco financeiro". Foi desta forma que Carlos Correia da Fonseca, antigo secretário de Estado dos Transportes do último governo de José Sócrates, relatou aos procuradores da Operação Marquês o envolvimento do novo presidente do Tribunal de Constas durante o processo do TGV e que revela um segundo caso de ligações próximas entre o novo presidente do Tribunal de Contas e os governos de José Sócrates.O processo do TGV no Tribunal de Contas foi, segundo os depoimentos que constam dos autos da Operação Marquês, muito atribulado, com vários pedidos de esclarecimentos e dúvidas levantadas por este tribunal relativamente aos contratos com o consórcio Elos. No dia 1 de outubro de 2010, os juízes agendaram a votação do acórdão - que iria negar o visto - para a tarde. Na manhã deste mesmo dia, o tribunal receberia um pedido de cancelamento do processo. Já antes, a Refer tinha feito um pedido de devolução do processo, de forma a evitar a sua submissão a votação, mas esta solicitação foi rejeitada pelo Tribunal de Contas por este mecanismo não estar previsto na lei.Segundo o depoimento do antigo governante, prestado na qualidade de testemunha, a 19 de abril de 2017, "o Secretário-geral do Tribunal de Contas deu pistas sobre como resolver as solicitações do Tribunal", ainda antes desta instituição deliberar sobre a concessão ou não do visto. Ouvido também como testemunha no processo, a propósito da questão do TGV, o antigo ministro das Obras Públicas António Mendonça também confirmou o que era, de uma certa forma, uma ligação direta entre governo e Tribunal de Contas, referindo até ter ficado surpreendido com a recusa do visto, "uma vez que havia mantido diversas reuniões com o Presidente do Tribunal de Contas, Guilherme de Oliveira Martins, o qual lhe ia dando um 'feed back' positivo da marcha procedimento".Por sua vez, Carlos Correia da Fonseca disse ainda aos investigadores não se recordar quem sugeriu uma reforma do procedimento, perante uma forte probabilidade de recusa do visto, "embora pense que a mesma haja decorrido de uma conversa mantida numa reunião com José Tavares em que se encontrava igualmente presente António Mendonça".Certo é que, apesar do cancelamento do processo, o Estado foi condenado em tribunal arbitral a pagar ao consórcios Elos uma indemnização de 149 milhões de euros, devido à inclusão no contrato da cláusula 102.3, que previu expressamente uma indemnização em caso de cancelamento do projeto.

O novo presidente do Tribunal de Contas (TdC) também foi referido no inquérito das Parcerias Público-Privadas (PPP), como um elemento de ligação entre a instituição fiscalizadora do Estado e o governo. José Tavares seria muito próximo do ex-secretário de Estado de José Sócrates, Paulo Campos, um dos principais suspeitos deste caso, de acordo com o que já avançou o Observador.



No processo das PPP estão a ser investigados prejuízos de cerca de 3,5 mil milhões de euros para o Estado, uma alegada prática de corrupção e de outros ilícitos criminais. A Polícia Judiciária, que intercetou diversos emails trocados entre o ex-secretário de Estado de Sócrates e José Tavares, então diretor-geral do Tribunal de Contas, em 2009 e 2010.

José Tavares, que foi nomeado, terça-feira, para a presidência do TdC terá também participado em reuniões secretas com o Governo de José Sócrates para tentar contornar o chumbo que os próprios juízes conselheiros do Tribunal de Contas fizeram a quase todos os contratos das subconcessões rodoviárias lançados pelo então ministro Mário Lino e Paulo Campos.