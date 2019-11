Juiz ordena apreensão de telemóveis dos advogados presentes no interrogatório a Sócrates

O antigo primeiro-ministro, José Sócrates, regressa esta segunda-feira a tribunal para ser ouvido novamente pelo juiz Ivo Rosa, num dia extraordinário da fase de instrução da Operação Marquês. O juiz Ivo Rosa , do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), tinha agendado quatro dias desta semana para interrogar o ex-primeiro ministro José Sócrates , no âmbito da fase de intrução da Operação Marquês , mas as cerca de cinco horas diárias não foram suficientes para esgotar toda a matéria que consta da acusação do processo.

Aos jornalistas, na chegada ao tribunal, disse estar disposto a "repor toda a verdade" para que "não fique pedra sobre pedra nesta acusação monstruosa".



Segundo o Observador, o juiz ordenou a apreensão dos telemóveis e dos ipads dos mais de 20 advogados presentes na sala. Os defensores dos arguidos ficaram apenas com os computadores portáteis.