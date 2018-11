O jogador do Canelas e elemento dos Super Dragões está obrigado a pagar uma indemnização de 3600 euros e ficou ainda proibido de frequentar estádios durante 11 meses.

Marco Gonçalves, o jogador do Canelas que agrediu um árbitro durante um jogo do clube e o Rio Tinto, foi condenado a 11 meses de prisão com pena suspensa (durante 24 meses).



O elemento da claque do FC Porto 'Super Dragões' ficou ainda proibido de frequentar estádios durante 11 meses e obrigado a pagar uma indemnização de 3600 euros.



Veja um apanhado de agressões da equipa:



