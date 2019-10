Um jogador de futebol do SC Freamunde, de 13 anos, perdeu a memória e teve de receber assistência hospitalar após agressões dos colegas durante um treino. Segundo o Jornal de Notícias, o pai do jovem, alega que foi usada violência excessiva com a permissão do treinador, exigiu aos responsáveis do Sport Clube Freamunde (SCF) a demissão do técnico. Depois de esta exigência ter sido negada, Américo Nogueira garantiu que vai avançar com uma queixa-crime por agressão.A direção do clube de Paços de Ferreira assumiu ao jornal o episódio mas defendeu que se tratou de um incidente que ocorreu durante um hábito implementado em todos os clubes do país.O jovem, atleta deste clube há duas épocas, dirigiu-se na segunda-feira ao complexo desportivo para um treino de iniciados. Depois de ordenar um exercício, o treinador explicou que o jogador que perdesse iria levar uns "cachaços" dos colegas. Foi o filho de Américo Nogueira quem "perdeu" e cerca de 45 minutos depois dos "cachaços" recebidos, o jovem desmaiou. "Quando cheguei junto do meu filho, ele estava deitado numa maca e desorientado. Não se lembrava de ter treinado, mas ninguém me disse o que se tinha passado", explicou o pai do jogador ao jornal.Os bombeiros foram chamados ao local e levaram o jovem ao hospital, onde lhe foi diagnosticada uma cervicalgia e uma equimose."O clube não vai tomar nenhuma atitude, porque diz que é uma situação normal", explicou Américo Nogueira. "O treinador não teve coragem de admitir que fez mal e diz que aquilo era normal", disse a mãe do jovem.A Direção do Departamento de Formação do clube não suspendeu o técnico, defendendo que essa não seria uma decisão justa. "O pai queria que o despedíssemos, mas foi uma brincadeira. A pancada não foi dada com intenção de magoar. Entendemos que não podemos culpar o técnico nem os miúdos que deram o cachaço", afirmou o diretor Fernando Silva.