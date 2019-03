João Vieira Pereira é o novo diretor do Expresso

Pereira vai substituir Pedro Santos Guerreiro, que abandonou o cargo na semana passada. A restante equipa diretiva conta com Paula Santos e outros membros que já faziam parte do jornal.

João Vieira Pereira vai ser o novo diretor do jornal Expresso, avança o Observador. A direção da publicação terá como número dois David Dinis, ex-diretor do Observador, da TSF e do Público, e irá integrar também Paulo Santos, até agora editora-executiva. Martim Silva, Miguel Cadete e Marco Grieco mantêm-se na equipa.



Silva e Cadete trabalhavam até agora como diretor-executivo e diretor-adjunto, respetivamente. Marco Grieco continua como diretor de arte.



Pereira vem assim substituir Pedro Santos Guerreiro, que saiu do cargo na semana passada, antecedido pelo editor de política, Vítor Matos. O diretor-geral de informação da Impresa, Ricardo Costa, assumiu interinamente a direção do Expresso até então.



Matos pediu demissão depoiis de um conflito com Pedro Santos Guerreira, na sequência de um artigo feito por vários membros da redação, mas assinado pelo editor de política. Segundo uma fonte da redação, a saída de Vítor Matos demonstrou a relação conturbada entre a direção e a redação do semanário.



Pereira está no Expresso desde 2006, onde era responsável pela área da economia. Antes de ir para o jornal da Impresa, o jornalista passou pelo Jornal de Negócios e Semanário Económico, onde foi diretor.



As novas decisões foram tomadas esta quinta-feira de manhã e serão comunicadas ao Conselho de Redação durante a tarde.