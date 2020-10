Presidenciais: João Soares apoia Marcelo

João Soares já tem candidato presidencial e é Marcelo Rebelo de Sousa. O socialista usou o Facebook para anunciar o apoio, reafirmando ser de esquerda, mas dizendo fazer uma avaliação positiva de um trabalho presidencial que quer ver continuado.

"Apoio-o porque a avaliação que faço do seu primeiro mandato é positiva. Tenho a convicção que uma grande parte de nós portugueses também a faz e, portanto, a vitória que provavelmente obterá nas próximas eleições será merecida. O Presidente Marcelo tem tido um trabalho positivo, por vezes mesmo muito positivo, no exercício das suas funções como Presidente. Quero que continue", diz ao mesmo tempo que deixa no ar uma crítica ao antecessor de Marcelo.

"Contrasta alias com alguns que o antecederam. E, sublinho, não me parece poder vir a configurar ameaças e maleitas que tiveram lugar noutros segundos mandatos presidenciais", escreve recusando a tese de que num segundo mandato Rebelo de Sousa se pode constituir como uma força de bloqueio a um Governo PS.

"Tenho a convicção, e o desejo, de que um novo mandato presidencial de Marcelo Rebelo de Sousa possa ser ainda melhor do que o que está a terminar. Que se esconjurem fantasmas e espantalhos, que alguns agitam, quanto a um segundo mandato", declara João Soares, que afirma conhecer bem Marcelo.

Soares recorda, aliás, que foi "companheiro de escola" de Marcelo, cujas qualidades e defeitos afirma conhecer bem.

"Na hora em que declaro com clareza e frontalidade este meu apoio a Marcelo Rebelo de Sousa, quero deixar aqui também uma fraterna saudação aos candidatos já assumidos à esquerda, Ana Gomes, Marisa Matias, e João Ferreira. A quem desejo bom trabalho e felicidades", afirma João Soares, reafirmando a sua condição de homem de esquerda que acredita não sair beliscada desta opção.

" Sou um homem de esquerda. Sempre fui e serei. Sou do Partido Socialista. Sempre fui e serei PS", insiste, num texto que termina com uma nota de independência.

" Assumo esta posição em consciência, com transparência e frontalidade.

Sem que me tenha sido solicitada, ou sugerida, por quem quer que seja.

E sem esperar nem querer seja o que for, de quem quer que seja", diz.