A partidarização continua, mas agora pelo menos há debate. Um deputado do PS, Carlos Pereira, para o regulador da Energia? Na antiga CReSAP, passaria a custo, garante. Ou nem passaria, assegura o ex-presidente da estrutura que paorva os candiatos a cargos públicos

João Bilhim, professor universitário, foi o primeiro presidente da CReSAP, a Comissão de Recrutamento e Selecção para a Administração Pública, criada pelo anterior executivo. Deixou a 12 de Outubro de 2016 – fez agora dois anos.



Há dois anos, dizia ao Observador que o Governo do PS não tivera "cara" para acabar com a CReSAP. O que queria dizer?

Temos de partir do princípio. Eu vou para a CReSAP por indicação, como disse no parlamento, do líder da oposição, António José Seguro, que é professor nesta casa [ISCSP]. Aliás, o Pedro Passos Coelho – eu não o conhecia de parte nenhuma – disse -me: "O seu nome não é nosso. Foi o líder da oposição que mo deu."



Foi um acordo do Bloco Central.

Sim. Uma vez que o PS não concordava com a CReSAP, porque em vez de se apresentar três nomes queria que fosse apenas um, como num concurso normal.



No resultado final da CReSAP.

Salvo erro era aqui que estava o nó górdio. Eu apanho isto já a correr. Quando sou convidado para a CReSAP, já tinha sido publicada a lei a 22 de Dezembro e eu era aqui director desta escola, portanto, não tinha tempo para saber tudo o que se passava. Sou convidado em Março ou Abril e tenho conhecimento da existência da CReSAP quando o primeiro-ministro me passou para a mão o diploma. E é nesse contexto que a coisa nasce. Não sei francamente se o António José Seguro terá comunicado isto ao grupo parlamentar. Cá em baixo, à entrada deste edifício [disse-me]: "O PS nunca o atacará, mas não está livre de algum deputado do PS o atacar porque aquela assembleia não é minha." E, portanto, eu passei a vida toda a ser atacado pelo PS e por toda a esquerda.



Sendo, no entanto, do PS.

Eu paguei quotas até entrar para esta comissão. Indo para uma entidade administrativa independente, achei que não fazia sentido continuar como militante.



Leia o resto na edição Nº755 da SÁBADO, nas bancas a partir de 18 de Outubro.