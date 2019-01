A ex-procuradora Geral da República, Joana Marques Vidal, questionou os magistrados sobre o grau de certeza dos indícios que levaram à detenção do ex-primeiro ministro José Sócrates.

"Perguntei-lhes qual era a certeza e o grau de um determinado tipo de indícios", referiu ao que acrescentou: "Estamos a falar de indícios de factos que têm de ser seguros e suficientemente fortes para a detenção".

A detenção do ex-primeiro ministro José Sócrates no âmbito da Operação Marquês representou para a ex-Procuradora Geral da República o avaliar de certezas. "Estava informada que iria ser detido. O magistrado titular do processo e o seu superior hierárquico pediram-me uma reunião", disse.

Joana Marques Vidal participou nas conferências - 30 pessoas 1 país, em Lisboa, onde recordou os seis anos em que liderou os magistrados do ministério Público.

Sobre o futuro, a ex-PGR remata com uma certeza: "Acho que os magistrados não devem desempenhar funções políticas".

Joana Marques Vidal revelou ser uma pessoa de esquerda e disse ser favorável à existência de quotas como garantia para as mulheres acederem a cargos de chefia.