A ex-procuradora-geral da República (PGR) Joana Marques Vidal foi nomeada pelo Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) para exercer funções, em comissão de serviço, no Tribunal Constitucional (TC), indica o boletim do CSMP hoje divulgado.A nomeação, em comissão de serviço, de Joana Marques Vidal para exercer funções no TC foi tomada por unanimidade dos membros presentes na reunião plenária do CSMP, realizada a semana passada.Na mesma reunião, o CSMP - órgão de gestão e disciplina dos magistrados do Ministério Público - nomeou, por unanimidade, em comissão de serviço, o ex-vice PGR Adriano Cunha para exercer funções no Supremo Tribunal Administrativo.