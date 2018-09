Joana Marques Vidal revelou que nunca lhe foi colocada a hipótese de continuar no cargo de Procuradora-Geral da República. A PGR comentou esta manhã a sua saída do cargo a partir de 12 de Outubro, quando será substituída por Lucília Gago.

"A hipótese de ser reconduzida nunca me foi colocada", afirmou. "Quem escolhe é o Governo e quem nomeia é o Presidente da República." Considerou ainda que a sua não recondução era "a normalidade do funcionamento das instituições democráticas" e desejou as "maiores felicidades" a Gago.

Aos jornalistas, Marques Vidal considerou que não tem que se pronunciar sobre a escolhida. "Não me compete. A nova Procuradora-Geral da República foi legalmente escolhida de acordo com o que a Constituição diz. A Procuradora-Geral da República não é ouvida no processo", afirmou.

"O combate à corrupção deve continuar a ser uma das bandeiras do Ministério Público, mas não é só do Ministério Público. É essencial e a ministra da Justiça vai no mesmo sentido. É essencial que seja assumido por toda a comunidade", afirmou. "Os responsáveis políticos também têm uma palavra a dizer na intransigência com que têm que encarar a corrupção."

Marques Vidal deixou ainda uma palavra de agradecimento aos magistrados que a acompanharam durante o seu mandato. "Conseguimos trabalhar com a falta de magistrados que tivemos. Não houve entradas durante dois anos no Centro de Estudos Judiciários", recordou. Essa falta "só foi ultrapassada com o grande empenho e motivação dos magistrados."

"Os meios não foram todos os que queríamos. Houve algum apoio, queríamos que a PJ tivesse meios para funcionar muito melhor do que funciona", lamentou Marques Vidal, que partirá de "consciência tranquila": "Fiz o máximo possível. Não consegui fazer mais mas fiz o máximo que consegui, estou perfeitamente tranquila", frisou. "Muita coisa ficou por fazer."

Finalmente, Joana Marques Vidal revelou ter sabido quem era a nova Procuradora-Geral da República ontem às 20 horas. Quando questionada sobre quem lhe tinha dito, respondeu: "São os passarinhos…"