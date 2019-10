O ex-presidente do Governo Regional da Madeira, Alberto João Jardim , apontou hoje o caso de Tancos como uma anedota e "uma imagem do Portugal socialista", e destacou que António Costa era "o braço direito de José Sócrates ".Jardim foi hoje 'a estrela' da arruada e do comício do PSD no Porto, e aqueceu as centenas de pessoas que se concentraram na Praça da Batalha, sob chuva miudinha, antes do discurso do líder do PSD, Rui Rio, tendo sido o único a falar no caso de Tancos."A anedota nacional, o caso de Tancos, é uma imagem do Portugal socialista. Reparem: o barco encalhou, o barco começou a meter água, o barco começou a ir ao fundo, os marinheiros sabem que o barco está afundado, o imediato do navio sabe que o barco está afundado e o comandante, coitadinho, não sabe de nada", criticou, provocando risos entre assistência.Jardim, que liderou durante mais de quarenta anos a Região Autónoma da Madeira, acusou o primeiro-ministro de "falta de sentido de Estado" por trazer "as forças do fascismo comunista" para a esfera do poder."Ó senhor, nenhum país da Europa tem os comunistas na área do poder, como é que podemos em Portugal consentir que o fascismo comunista esteja na área do poder?", questionou.Alberto João Jardim fez ainda questão de recordar que António Costa integrou governos do anterior primeiro-ministro José Sócrates."É preciso não esquecer com quem estamos a lidar: António Costa era um dos braços direitos de Sócrates, agora ninguém fala nisso, nem se conhecem, era o braço direito do homem", apontou.Jardim defendeu que "Portugal não pode ter um primeiro-ministro que não tem sentido de Estado e pensa só no seu partido e no seu interesse pessoal".No seu discurso, o antigo líder madeirense acusou ainda os socialistas de "gostarem e precisarem de manter a pobreza"."Com uma classe média forte a democracia robustece e, quando há muita pobreza, as pessoas ficam dependentes das esmolas do Estado, dos subsídios do Estado, da caridade do presidente da Câmara e são obrigadas a votar nessa gente", defendeu."O socialismo segue o caminho do empobrecimento de Portugal para ter cada vez mais portugueses no poder", acusou.Num comício com tradução em língua gestual, Rui Rio fez questão de agradecer a Jardim a sua participação na campanha, que tem tido poucos notáveis."Posso dizê-lo, o dr. Alberto João Jardim é o português que mais vitórias democráticas teve na história de Portugal", saudou, contabilizando-as em 44.Antes, discursou o cabeça de lista pelo Porto, Hugo Carvalho, que saudou Rui Rio com um "bem-vindo a casa", e apontou uma escolha para as eleições de domingo."Entre escolher o situacionismo da esquerda e votar no PS ou nos partidos pequeninos e o reformismo de Portugal votando no PSD", defendeu.Em 2015, a coligação PSD/CDS-PP elegeu 17 dos 39 deputados escolhidos pelo círculo do Porto (que este ano ganhou mais um), 14 dos quais sociais-democratas.lusa