No século XV, ser duque, marquês ou conde significava viver uma vida livre de preocupações e rica em regalias. Era do máximo interesse que todas as casas tivessem os seus representantes conhecidos e registados no Conselho de Nobreza, o órgão do reino que regulava esta classe, de geração em geração. Foi assim com o primeiro título de barão que se concedeu em Portugal, o de Marquês de Alvito, até 1917. Desde aí que nunca mais ninguém reclamou para si esta graça, estando vacante no atual Instituto de Nobreza Português. Mas não é o único.





