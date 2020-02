Relacionado Eutanásia: Milhares de pessoas iniciam protesto em dia de votações no parlamento Eutanásia: O que disseram políticos, médicos e Igreja até à votação

16h52 - Fala André Ventura, pelo Chega, é uma provocação histórica para os portugueses. "É verdade que de facto a eutanásia tem um grande lastro histórico", disse o deputado, mostrando depois um documento que mostrava a aprovação de eutanásia por Hitler. "Assinado em 1939 por Adolf Hitler que disponibilizou a eutanásia na Alemanha. A história que não esqueça quem promova estas práticas", disse ainda. "Já não tenho esperança que esta câmara revrta esta decisão, mas apelo ao Presidente da República que não esqueça os protugueses que estão lá fora. Vamos deixar aos portugueses que se pronunciem sobre a eutanásia."



16h48 - Telmo Correia diz que cerca de 30% dos casos de eutanásia na Holanda não foram fundamentado e lembra que Theo Boer, um dos juízes dos casos naquele país, aconselhou os países a "não repetirem os erros da Holanda".



16h46 - Pelo PS, Pedro Delgado Alves lembrou que a posição do seu partido ficou definida em 2018.



16h40 - Moisés Ferreira responde a Telmo Correia pelo Bloco de Esquerda, questionando o deputado do CDS o porquê de se "prender ao sofrimento" e "porquê submeter ao outro o que já não considera ser a sua vida". O deputado questionou ainda o que significa o "apelo à resistência feito por Telmo Correia".



"Não se trata de matar, de decidir por outro, trata-se de humanismo, compaixão e amor". "Trata-se de ajuda e de empatia para com o sofrimento dos outros, e muitas vezes dos que nos são próximos. A vida é um direito mas não é um dever de viver com sofrimento atroz", disse ainda o bloquista.



16h33 - Telmo Correia diz que é chocante admitir a eutanásia onde, no Serviço Nacional de Saúde "falta tudo" e onde apenas 25% tem acesso aos cuidados paliativos, aquilo que está "entre a vida e a morte".



Neste país é particularmente chocante introduzir a eutanásia", afirmou o deputado do CDS que pediu que se recusassem os projetos que não estavam nos projetos eleitorais, que chocam com a Constituição, com as ordens profissionais "e com a nossa consciência enquanto sociedade".



"Hoje fazemos uma vida de escolha ou de morte. Uma escolha entre acabar com a dor e o sofrimento, ou acabar com a pessoa que está em dor e sofrimento. O CDS, como sempre, diz "sim" à vida", concluiu.



16h22 - Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, diz que aquilo que se está a debater é uma "questão de humanidade e compaixão". "Ninguém deve ser obrigado a definhar até deixar de ser, sentir, de se reconhecer. Trata-se de respeitar a dignidade de cada um" afirmou, aplaudindo a intervenção do social-democrata André Coelho Lima.



"Esta é uma questão de humanidade e de compaixão. O que há de humano em forçar alguém a sofrer?", questionou a deputada do Bloco de Esquerda.



16h11 - António Ventura do PSD agradeceu a Rui Rio que permitisse a liberdade de cada um votar como quer. "Esta é a verdadeira democracia", atirou. O deputado mostrou-se contra a despenalização da eutanásia e lembra que a Constituição diz que a "vida é inviolável" e que em Portugal "estamos longe de foerecer os cuidados paliativos a quem mais precisa".



De seguida falou André Coelho Lima, pelo PSD e favorável à eutanásia que contou um episódio pessoal no qual o pai o nomeou como executor do testamento vital.



16h10 - António Filipe diz que ficou a saber que o PAN condiciona a sua posição por partidos comunistas de outros países. "Nós decidimos pela nossa cabeça e pela nossa reflexão", disse, afirmando ainda que André Silva devia respeitar pessoas que já não estão cá para se defender (estará a referir-se às figuras de José Saramago, Lenine e Álvaro Cunhal).



16h07 - André Silva critica a posição do PCP lembrando que a União Soviética de Lenine despenalizou o aborto e a eutanásia e que Álvaro Cunhal chegou a afirmar que essa tinha sido uma "experiência brilhante". A apresentação destes factos causou um grande burburinho na sala.



O líder do PAN pediu ainda que o PCP contribua para a elaboração de uma lei numa fase posterior.



O deputado lembrou ainda as palavras de José Saramago - "um dos mais ilustres militantes comunistas" - para criticar a posição do PCP lembrando que o escritor afirmou: "Não matamos, mas respeitamos a vontade de quem quer morrer".



15h57 - O primeiro partido a participar no debate é o PCP, através do deputado António Filipe. O deputado afirma que o partido se recusa a olhar para o debate sobre a eutanásia como um debate entre extremos.



"A autonomia individual é algo que deve ser respeitado. Não pode o legislador legislar sem ter consciência das consequências das opções. A dignidade de cada ser humano perante as circunstâncias da sua própria morte pertence a cada um", disse o histórico comunista. "O dever do Estado é garantir que a morte seja sempre assistida, mas nunca antecipada", acrescentou.



"A Morte é uma invetibalidade, não um direito fundamental."



"É indesmentível que o que se passa na Holanda ou Suíça, onde se assiste a uma banalização do caso, vai muito além do que as legislações permitiram supor. Não queremos essas realidades para o nosso país."



15h54 - João Cotrim Figueiredo lembrou que não é fácil saber o que cada um pensará no seu leito de morte, mas explica que foi o que tentaram fazer no seu projeto legislativo, protegendo os direitos de todos os profissionais de saíde, exigindo um processo rigoroso e escrutinado.



Reforça ainda que irá votar contra todos os projetos que não o seu.



"Ninguém devia poder decidir a nossa vida por nós", rematou o deputado da Iniciativa Liberal.



O diploma do IL prevê que um doente pode pedir para morrer se padecer "de lesão definitiva ou doença incurável e fatal, esteja em sofrimento duradouro e insuportável". Tem que ser "maior, capaz de entender o sentido e o alcance do pedido e consciente no momento da sua formulação". Não pode pedir a morte assistida quem "seja portador de perturbação psíquica que afete a sua capacidade de tomar decisões".



15h38 - Toma palavra José Luís Ferreira do PEV que diz que desde 2018 se aprofundou a discussão sobre o tema e que o seu projeto de lei foi enriquecido pela participação de várias pessoas. Esta afirmação contradiz aquilo que foi afirmado pelo Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida.



Os Verdes defendem que "se despenalize" a eutanásia apenas em casos de necessidade extrema.



"Os Verdes continuarão a lutar pelo alargamento e melhoria da rede de cuidados e paliativos", assegurou José Luís Ferreira que diz que esta questão é independente da aprovação da eutanásia.



José Luís Ferreira informou ainda que o seu grupo parlamentar não irá votar negativamente nenhum dos projetos-lei apresentados e mostrou-se disponível para conversar com os restnates partidos para encontrarem uma lei "forte e rigorosa".



15h35 - Isabel Moreira entende que "cada pessoa é, desde que não prejudique terceiros, a arquiteta livre do seu destino": "A sua autonomia deve abranger algum tipo de decisão sobre uma dimensão essencial da vida - a morte".



"O voto de hoje, a favor deste projeto de lei, não esmaga as convicções de ninguém. O voto contrário só permite que sobrevivam as convicções de alguns", conclui Isabel Moreira.



15h32 - A deputada socialista Isabel Moreira afirmou que aquilo que se irá votar não é a liberalização da eutanásia, mas sim a despenalização da mesma em condições espciais. "Ao longo do tempo, cada indivíduo é convocado a tomar decisões vitais sobre a sua vida, o estado não pode impor trajetos de conceção de vida", continuou.



"Ouvir, como eu já ouvi, que não é preciso esta lei porque as pessoas podem sempre suicidar-se é de uma crueldade ultrajante", afirmou a deputado socialista.



"Ajudar a morrer serena e tranquilamente acabando com o sofrimento inútil é uma atitude de elevado valor moral e humanismo", disse a deputada, citando o "médico, deputado e amigo" João Semedo, antigo deputado bloquista que morreu na sequência de um cancro prolongado.



15h22 - O deputado do PAN criticou ainda a possibilidade de uma pessoa mais rica poder recorrer à eutanásia procurando-a noutro local, enquanto os mas pobres "têm de se submeter" ao Estado português que não lhe dá opção de escolha.



"Quem sempre defendeu que a vida não se referenda pedem agora um referendo", atirou André Silva. O deputado do PAN questionou ainda o porquê de o referendo não estar em nenhum programa que foi apresentado durante a corrida legislativa. No entanto, a verdade é que a eutanásia também não constava do programa do PS ou do PSD, essenciais para a aprovação da lei.



Criticou ainda a posição da Igreja que em 2018 tinha defendido que não se devia referendar um tema como a eutanásia mas que, nos últimos dias recolheu milhares de assinaturas num projeto favorável a um referendo.



"Despenalizar a morte medicamente assistida é defender um direito humano fundamental que está por cumprir, é decidir a quem pertence a vida de cada um, é reconhecer a última liberdade individual de alguém a poder ser ajudado no momento, porventura, mais difícil da sua vida", declarou André Silva.



15h20 - André Silva, do PAN, diz que o debate é sobre coragem para construir uma lei "séria e rigorosa", bem como "pela dignidade da pessoa humana que é vivenciada de forma diferente por cada um". "Atualmente o Estado proíbe a liberdade de escolha e a auto-determinação", referiu o líder do PAN.



O "Estado não admite que as pessoas morram de acordo com o seu entender de dignidade".



15h18 - O deputado classificou ainda o pedido de um referendo sobre o tema como uma manobra "oportunista e de chantagem emocional". O deputado lembra que o projeto do BE só coloca a hipótese da eutanásia em caso de lesão definitiva e sofrimento insuportável, perante um pedido consciente e mediante o parecer de vários médicos e especialistas.



"O que hoje decidiremos nesta Assembleia da República é se aceitamos ou não que, em circunstâncias extremas de doença e de sofrimento de alguém concreto, o médico que ajude essa pessoa concreta a morrer porque essa é a vontade pessoal, livre e reiterada dessa pessoa, deve ser condenado a pena de prisão até três anos", concluiu.



15h10 - A primeira intervenção da sessão coube ao deputado bloquista José Manuel Pureza. O deputado citou João Semedo, grande defensor da despenalização da eutanásia, afirmando: "a mais humanitária e democrática opção que podemos aprovar para o final da vida".



"O que hoje aqui decidimos é se aceitamos que quem tem dinheiro possa ir à Suíça para ver a sua vontade de antecipar a morte cumprida ou se reconhecemos a todos, ricos e pobres, o mesmo direito de terem o fim da vida que melhor respeita o seu sentido de dignidade", afirmou ainda.