Foi logo no primeiro dia de interrogatório de José Sócrates - no dia 28 de Outubro - que o juiz Ivo Rosa deu um raspanete aos advogados dos arguidos presentes na diligência. Durante uma pausa, o juiz de instrução pediu a um funcionário do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) para monitorizar o que estava a sair nas notícias e ficou chateado com os relatos em tempo real do que se estava a passar na sala de audiência. A fúria do juiz foi bem audível na sala do TCIC , que procurou remediar a situação com a entrega dos telemóveis antes do início de cada interrogatório a Sócrates. Esta segunda-feira, porém, no último dia de audição do antigo primeiro-ministro, Ivo Rosa concretizou a uma ameaça que já tinha deixado: mandou extrair uma certidão por um crime de violação de segredo de justiça contra incertos.Os principais alvos do juiz são os advogados que acompanharam os cinco dias de interrogatório a José Sócrates. Aliás, no último dia, Ivo Rosa, mesmo com os telemóveis depositados numa caixa à guarda de um agente da PSP do tribunal, embirrou com os computadores e "pen's" de acesso à internet, que alguns advogados estavam a usar. Um deles, segundo relatos recolhidos pela SÁBADO, teve que justificar a utilização do portátil com o facto de estar a finalizar um recurso noutro processo.O antigo primeiro-ministro, José Sócrates, regressou esta segunda-feira a tribunal o juiz Ivo Rosa, do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), tinha agendado quatro dias desta semana para interrogar o ex-primeiro ministro José Sócrates, no âmbito da fase de intrução da Operação Marquê s, mas as cerca de cinco horas diárias não foram suficientes para esgotar toda a matéria que consta da acusação do processo.Durante o interrogatório falou sobre o dinheiro que lhe era emprestado pelo amigo Carlos Santos Silva e sobre uma alegada herança de 5 milhões de euros que a mãe terá recebido aquando da morte do avô. O valor não está sustentado em nenhum documento da acusação. Sócrates diz que não sabia desse facto, já que não leu a acusação do Ministério Público para ser mais "genuíno" no depoimento, avança o Correio da Manhã.Aos jornalistas, na chegada ao tribunal, disse estar disposto a "repor toda a verdade" para que "não fique pedra sobre pedra nesta acusação monstruosa".O juiz Ivo Rosa já interrogou o antigo primeiro-ministro mais de 20 horas e, segundo uma fonte ouvida pela Lusa, tem feito muitas perguntas, tendo a maior parte das vezes obtido como resposta que não sabe, que não está envolvido ou que desconhece o assunto sobre o qual está a ser inquirido.Na linha de interrogatório, o juiz questionou o antigo primeiro-ministro sobre o dinheiro que lhe foi emprestado por Carlos Santos Silva. O socialista foi confrontado com viagens a Menorca, a Veneza e com gastos de 45 mil euros que foram pagos, alegadamente, pelo empresário. Sócrates afirma que é falso que tenha gasto 30 mil euros por mês como é acusado pelo Ministério Público.Sócrates afirmou ainda que ganhava 15 mil euros mas que gastava 22 mil. O que significa que Carlos Santos Silva lhe emprestava 7 mil euros/mês. No final do interrogatório de sexta-feira, Sócrates garantiu que continua "muito animado e muito satisfeito" com o decorrer das inquirições. "Estou preparado para tudo", atirou.Sócrates, que esteve preso preventivamente e em prisão domiciliária, está acusado de 31 crimes económico-financeiros. O antigo líder socialista foi acusado pelo Ministério Público da alegada prática de três crimes de corrupção passiva de titular de cargo político, 16 crimes de branqueamento de capitais, nove crimes de falsificação de documento e três crimes de fraude fiscal qualificada.