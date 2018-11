Ivo Rosa, juiz do Tribunal de Instrução Criminal Central de Lisboa, decidiu libertar um suspeito de tráfico de armas de guerra apesar de o Ministério Público ter pedido a sua prisão preventiva. André Inácio Rozário acabou por deixar Portugal: quando o Tribunal da Relação ordenou a detenção preventiva do suspeito, na sequência de um recurso do Ministério Público, já não foi possível detê-lo.Saiba mais em Correio da Manhã