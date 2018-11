O magistrado civil decidiu também não levar a julgamento o antigo director regional de Educação de Lisboa. Dos sete arguidos, apenas cinco serão julgados no caso dos colégios GPS.

José Manuel Canavarro, ex-secretário de Estado da Administração Educativa do PSD, e José Maria Almeida, antigo diretor regional de Educação de Lisboa, não vão ser julgado no âmbito do processo dos colégios GPS, decidiu o juiz Ivo Rosa. Os dois antigos dirigentes públicos estavam acusados de corrupção e abuso de confiança.



Os outros cinco arguidos do processo, cinco gestores dos colégios, serão presentes a julgamento. Estes arguidos são acusados dos crimes de peculato, burla qualificada e falsificação de documentos, pela emissão de facturas que, de acordo com o Ministério Público, eram falsificadas para justificar saídas de dinheiro dos colégios para as contas pessoais.



Em causa estão, entre outros, os apoios concedidos pelo Governo a 14 das 26 escolas particulares que o grupo privado administrava em 2005.



Os restantes arguidos são António Calvete (deputado entre 1999 e 2002, eleito pelo círculo de Leiria do PS), Manuel Madama, Fernando Catarino, António Madama e Agostinho Ribeiro.



"Em troca dessas decisões favoráveis [estes cinco arguidos] ofereceram [aos dois antigos decisores públicos] cargos remunerados nos quadros das sociedades do seu grupo e outras vantagens patrimoniais", conta a acusação, que estima que os arguidos se apropriaram indevidamente de mais de 30 milhões de euros, provenientes dos mais de 300 milhões pagos pelo Estado no âmbito de contratos de associação, entre 2005 e 2013.



Na altura em que foi conhecida a acusação, o grupo GPS defendeu que a acusação deduzida pelo MP contra cinco dos seus antigos e actuais administradores contém "um conjunto de incongruências" que a poderá "ferir de morte", sem precisar a que incongruências se referia.



O dinheiro pago a colégios do grupo GPS no âmbito dos contratos de associação com o Estado alegadamente financiou férias, carros, bilhetes para o mundial de futebol de 2006, jantares, vinhos e até seguros pessoais, segundo o Ministério Público.



"É absolutamente extemporâneo o Grupo GPS ter uma posição sobre a acusação. Este processo tem pelo menos 1.885 dias, e recebemos a acusação há 24 horas. Estamos a analisar de forma aprofundada a peça, desde logo muito extensa (270 páginas, num processo principal que tem pelo menos 4.593 páginas, a que acrescem 26 apensos)", lê-se numa curta nota enviada à Lusa.



Na mesma nota, o Grupo GPS considera que, "não obstante o acesso a parte significativa do processo ser condicionado", espera ter "uma posição mais substantiva" nos próximos dias.



"De qualquer forma, importa desde já vincar um conjunto de incongruências que poderão ferir de morte esta acusação", defende.