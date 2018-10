A deputada socialista Isabel Moreira, conhecida pelas suas posições feministas, manifestou-se pela primeira vez sobre o caso que envolve Cristiano Ronaldo e uma jovem norte-americana, Kathryn Mayorga, que diz ter sido violada pelo futebolista português.

Numa publicação na rede social Facebook, e confessando "só agora ter tido tempo" para ler o artigo completo da Der Spiegel onde a história do alegado crime sexual é relatada, Isabel Moreira confessou-se "impressionada com o nível de misoginia que anda por aí". "Por ser Ronaldo, por ser Portugal, a queixosa não tem nome e, sem se ler uma investigação séria como esta, tudo o que vem sendo objecto da nossa luta cai por terra", acrescentou.





"Não sei se Ronaldo é culpado ou não", escreveu ainda a deputada, para quem o facto de "a presunção de inocência deve ser respeitada", mas que nunca isso é um impedimento para se ter uma opinião. E defendeu que o trabalho da revista alemã "é sério", "o sexismo atingiu níveis doentios" e existem "duplos padrões de avaliação", comparando o caso do jogador português da Juventus com o caso de Harvey Weinstein.

"Este caso, como outros, tem um impacto mediático gigante, pelo que se Ronaldo for inocente, ele é demolidor e terrivelmente injusto para ele, mas se Ronaldo for culpado, não sei onde é que Kathryn Mayorga vai buscar forças", rematou Isabel Moreira.

O jogador da Juventus é acusado por Kathryn Mayorga, que diz ter sido violada por Cristiano Ronaldo em 13 de Junho de 2009 durante uma festa num hotel de Las Vegas, no estado norte-americano do Nevada. A polícia local anunciou na segunda-feira a reabertura da investigação, depois de Kathryn ter apresentado queixa na semana passada num tribunal do condado de Clarck, Las Vegas.

Mayroga denunciou a presumível violação à polícia de Las Vegas em 2009 e foi submetida a exames médicos, mas, segundo as autoridades, recusou-se a identificar o alegado agressor, uma versão contrariada na quarta-feira por um dos seus advogados, Leslie Stovall, que garante que a sua cliente nomeou Cristiano Ronaldo.

Os advogados, que dizem não perceber por que parou a investigação, vão apresentar uma acção contra Ronaldo pelos crimes de violação sexual, tentativa de assédio sexual, coacção para fraude, agressão a uma pessoa vulnerável, conspiração, difamação, abuso de processo, tentativa de silenciar o caso, tentativa de concretizar um acordo de não divulgação, negligência e violação de contrato. Assim que for notificado, o internacional português da equipa italiana Juventus terá 20 dias para responder à queixa.

Os advogados de Mayorga referem ainda que a mulher terá sofrido distúrbios emocionais na sequência do incidente, tendo ficado frágil e sofrido de depressão. A situação terá ainda levado a suposta vítima a pensar em suicídio, bem como ao abuso do álcool, perda do emprego e com relações pessoais afectadas. Argumentam também que a mulher foi conduzida a um especialista, que lhe diagnosticou uma disfunção pós-traumática e uma depressão, consequência da alegada violação por parte de Cristiano Ronaldo.

Kathryn Mayorga alega que terá sido coagida a assinar um acordo de confidencialidade a troco de cerca de 325 mil euros (375 mil dólares), assentimento que agora os seus advogados consideram não ter valor legal.

O capitão da selecção nacional já rejeitou liminarmente as acusações de que está a ser alvo por duas vezes. A primeira das quais através da rede social Instagram, em que emitiu um vídeo onde dizia que se queriam apenas aproveitar do seu nome. Esta quarta-feira, via Twitter, afirmou que considera "a violação um crime abjecto, contrário a tudo aquilo" que é e em que acredita. Escreveu ainda: "Aguardarei com tranquilidade o resultado de quaisquer investigações e processos, pois nada me pesa na consciência".

Esta quinta-feira, foi revelado que o capitão da Selecção Nacional contratou David Chesnoff, conhecido por ser o advogado das estrelas. "Se estiver em Las Vegas e tiver um problema, ligue a David Chesnoff", lê-se num título de uma peça do Wall Street Journal.

Chesnoff já defendeu acusações de assédio, violação ou abuso sexual o ilusionista David Copperfield, o ex-basquetebolista Shaquille O'Neal ou o ex-jogador de futebol americano Darren Clarke. Em tribunal, também já foi o advogado de Paris Hilton, Leonardo Di Caprio, Bruno Mars, a família de Michael Jackson e várias estrelas do poker (frequentadores habituais dos casinos de Las Vegas).