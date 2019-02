Filha de utente diz ter sido impedida de passar a noite no quarto da mãe, que tinha apenas 24 horas de vida.

O IPO Porto, acusado pela Entidade Reguladora da Saúde (ERS) de falta de humanidade por não ter deixado a filha de uma doente em estado terminal acompanhar a mãe, garante que "a doente não estava em morte eminente" e que a decisão da ERS se refere a "uma reclamação única".



"O caso referido, datado de 12 de janeiro de 2017, trata-se de uma reclamação única para esta situação clínica e traduziu-se por uma espera de 1h50m, no dia 14 de janeiro de 2017 por necessidade de prestação de cuidados ao outro doente que se encontrava no mesmo quarto. A doente não estava em morte iminente e faleceu a 17 de janeiro com a presença constante dos familiares", indica o comunicado enviado pelo IPO.



A filha da utente afirmou ter sido expulsa do estabelecimento, em lágrimas, com ameaça de recurso aos seguranças da unidade de saúde, ficando autorizada a só poder entrar de novo no quarto da mãe às 10h50 do dia seguinte. A mulher evocou o Guião do Utente para protestar mas os responsáveis do hospital disseram que o documento estaria desatualizado. Segundo o comunicado enviado pelo IPO, "de acordo com as indicações da Entidade Reguladora da Saúde (ERS), a 9 de janeiro de 2019, o IPO-Porto aprovou alterações ao Regulamento de Visitas e Acompanhantes".



"A prática de humanização no IPO-Porto desde há 44 anos é de total apoio às necessidades dos doentes em tratamento e em fase terminal. É reconhecido publicamente as condições de exercício exemplar e de competência e humanização dos profissionais na abordagem destes momentos de necessidade dos doentes e familiares muito para além da regulação legal", frisa o IPO Porto. "No IPO-Porto são tratados 10 mil novos doentes por ano e ocorrem cerca de mil óbitos ao ano em internamento com acompanhamento consensual."