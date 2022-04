INVESTIGAÇÃO SÁBADO: Privilégios na Administração Pública

A promiscuidade na alta administração pública é uma constante. Descobrimos que um ex-funcionário e o antigo vice-presidente do Instituto Português da Qualidade (IPQ), tutelado pelo Ministério da Economia, estão diretamente ligados à empresa que acaba de ficar com mais de 40% da inspeção dos tacógrafos e taxímetros.





Para a criação deste novo monopólio, o presidente do IPQ aboliu a licença a 146 empresas de certificação que funcionaram nas últimas décadas e que ficaram impedidas de trabalhar desde 1 de abril, mas o presidente do IPQ - ao que parece - não vê nada de errado.A nova empresa que mais centros de inspeção foi autorizada a abrir pertence a um ex-funcionário do IPQ e o presidente da Assembleia Geral é um antigo vice-presidente deste mesmo instituto público. Já foram apresentadas queixas-crime numa luta que promete dar que falar: as empresas afastadas lutam contra uma sentença que pode arrastar 1.300 trabalhadores para o desemprego e ainda paralisar táxis e camiões.Favores no Instituto Português de Qualidade: as licenças ficam só para quem é da "casa" - a não perder na Investigação SÁBADO com Sandra Felgueiras, a partir das 21h na CMTV.