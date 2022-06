Investigação SÁBADO. MP investiga 'assalto' de oficiais da PSP a rendas low-cost em Lisboa

Não perca amanhã, um caso que já levou o Ministério Público a abrir inquérito. A associação Montepio PSP de Lisboa, que se rege por valores de solidariedade, tem atribuído T3 e T4 em zonas nobres de Lisboa a menos de 550 euros aos próprios órgãos sociais da associação e a altas patentes da polícia, entre eles o antigo diretor nacional da PSP, Francisco Oliveira Pereira, que se recusa a dizer à SÁBADO se viveu lá, limitando-se a justificar "motivos pessoais".





Mas não é o caso mais grave. Quando era diretor nacional adjunto da PSP, José Ferreira de Oliveira recorreu aos serviços da Montepio da PSP de Lisboa para arranjar uma casa – não para si, mas para membros da família. A Investigação apanhou o sobrinho a viver na casa. Mas mais: este superintendente-chefe pediu para arrendar a casa no mês em que viria a sair do País para assumir funções em Espanha como oficial de ligação junto da Embaixada de Portugal em Madrid, por um período de três anos. "Alojamento do agregado familiar na cidade de Lisboa a partir de janeiro de 2019", lê-se no requerimento, consultado pela. Foi atribuído um T4 na Avenida de Berna por 550 euros, um valor muito abaixo da média de mercado – um imóvel naquela zona, com a mesma tipologia, ronda os 1.500 euros. De acordo com os processos de arrendamentos consultados pela, revelamos também como chegou aos próprios órgãos sociais da associação este "clima de promiscuidade", como define João Paulo Batalha, vice-presidente da Frente Cívica. Foram atribuídas casas a cinco dos sete membros da direção já depois de tomarem posse — inclusive ao próprio vogal responsável pela atribuição de casas, Tiago Gonçalves. À, o presidente da asssociação, o inspetor nacional Pedro Clemente, garante que "tudo vai mudar": "Vamos continuar no mesmo registo? Nem pensar!", afirmou, apesar de acrescentar que não tem intenção de se recandidatar.