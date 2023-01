Investigação SÁBADO. Golpe ao telefone

Há uma nova burla informática que está a deixar as vítimas sem dinheiro. Trata-se de vishing - uma técnica de engenharia social usada para enganar utilizadores da internet – e que é feita através de contactos telefónicos. O Investigação SÁBADO falou com vítimas e com a Polícia Judiciária.