Investigação SÁBADO: entrevista exclusiva ao denunciante do suspeito de terrorismo

Investigação SÁBADO

O norte-americano Sammy William denunciou que João Carreira, jovem de 18 anos, preso desde dia 10 de fevereiro, se preparava para atacar a faculdade de Ciências de Lisboa logo no dia 2 do mesmo mês. Fê-lo depois de ter recebido as fotografias das armas que João Carreira comprou para executar o alegado atentado. Imagens que mostrou, em exclusivo, à