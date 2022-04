Descobrimos Micaela, a mulher mistério que os pais do jovem indiciado de terrorismo acusam de ter incentivado o filho a planear vários ataques. Veja amanhã, a partir das 21h na CMTV, a entrevista exclusiva aos pais de João Carreira detido desde 10 de fevereiro.

Investigação SÁBADO descobriu Micaela, a paixão secreta do jovem acusado de terrorismo

Esta semana, excecionalmente, o Investigação SÁBADO, tem dois episódios. Para ver quinta e sexta-feira, a partir das 21h na CMTV, as duas entrevistas exclusivas que permitiram chegar à verdadeira história do jovem detido por alegadamente ter planeado um atentado na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, marcado para 11 de fevereiro.





Amanhã à noite veja a entrevista exclusiva com os pais de João Carreira, que permitiu descobrir quem é Micaela. Uma mulher mistério com que os pais do jovem de 18 anos foram confrontados durante uma perícia policial a 11 de março.